Marc Cucurella chambre Gary Neville après le titre espagnol

Avant la finale, Gary Neville avait dit que l'Espagne ne pourrait pas aller au bout avec Marc Cucurella dans son alignement. Celui-ci lui a répondu sur le terrain et sur les réseaux sociaux.

Marc Cucurella et l'Espagne ont remporté l'Euro face à l'Angleterre.

Blick Sport

Marc Cucurella a passé une sacrée fin d'Euro 2024. Auteur d'une main dans la surface en quarts de finale face à l'Allemagne, le défenseur espagnol a ensuite été hué à chaque touche de balle lors de la demi face à la France. Une situation qui a eu de quoi irrité l'Espagne mais qui n'a pas semblé déranger le principal intéressé, disant que ces supporters allemands avaient gaspillé un billet.

Puis, avant la finale face à l'Angleterre, c'est au tour de l'île britannique de s'en prendre au défenseur de Chelsea, mais cette fois sur ses qualités de footballeur. De nombreux médias prédisaient qu'il allait se faire manger sur son côté gauche par Bukayo Saka. Gary Neville, ancien arrière droit de Manchester United, a par exemple dit: «Je pense qu'il est l'une des raisons pour laquelle l'Espagne ne peut pas aller jusqu'au bout.»

Des propos qui sont sans doute remontés aux oreilles de Marc Cucurella, puisque, quelques heures après le titre espagnol, il a posté une story reprenant les propos du consultant anglais sur Sky Sports. «On est allés jusqu'au bout Gary. Merci pour le soutien», a-t-il écrit, avec des emojis «coupe» et «bisous».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La femme de l'Espagnol a également ajouté sa pierre à l'édifice puisqu'elle a posté une photo de son mari soulevant la Coupe et en écrivant «Comment était ta soirée?» et en taguant Gary Neville. Et nul doute que celle de l'ancien international anglais a été moins bonne que celle du couple Cucurella.