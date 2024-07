Gareth Southgate: «L'Espagne était la meilleure équipe»

Comme en 2021, Gareth Southgate passe devant le trophée sans s'arrêter. Cruel.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Toute l'Angleterre y a cru lorsque Cole Palmer a égalisé à la 73e et Gareth Southgate, auteur de changements bien sentis en cours de deuxième période, plus que les autres. Mais le sélectionneur anglais a dû s'avouer vaincu, encore une fois, comme en 2021 face à l'Italie. Les Espagnols étaient bien les plus forts ce dimanche à Berlin, eux qui l'ont au final logiquement emporté 2-1. Il n'en reste pas moins que les regrets étaient grands du côté anglais.

La différence entre les deux équipes? La possession

«Perdre une finale, c'est incroyablement dur... L'Espagne était la meilleure équipe du tournoi et la meilleure équipe ce soir», a commencé par reconnaître Gareth Southgate, lequel estime que la clé a été la possession de balle. «Nous n'avons pas eu assez de contrôle, nous n'avons pu conserver la balle, mais nous étions bien dans le match jusque dans les dix dernières minutes. Je suis dévasté pour tout le monde, mais je suis fier des joueurs. Il a manqué très peu. Ils ne pouvaient pas donner plus. ils ont représenté dignement leur pays», a assuré le sélectionneur.

Comme à chaque fois dans les matches à élimination directe (Slovaquie, Suisse, Pays-Bas), l'Angleterre a été menée au score, mais, comme toujours, elle est revenue. «Je pense que les joueurs ont gagné énormément de crédit durant ce mois de compétition en nous faisant parvenir jusqu'en finale. Ils se sont bien battus à chaque match et jusqu'à la fin, ils ont tout donné pour ne pas être vaincus, y compris ce soir. Ils ont montré énormément de caractère et de résilience», a apprécié Gareth Southgate, lequel a tout de même relevé que la fin de match n'avait pas été maîtrisée, regrettant notamment une phase de possession perdue sur une touche alors que le score était de 1-1 et qualifiée de «tournant de la fin de match».

«Nous avons eu un bon moment lorsque nous avons égalisé et nous aurions pu le faire une deuxième fois en toute fin de rencontre, d'ailleurs. Mais peut-être que nous n'en avons pas fait assez sur les 90 minutes», a-t-il regretté, estimant que la dimension physique avait probablement joué un rôle.

Encore là en 2026? Pas sûr

Sera-t-il encore à la tête des Three Lions en 2026 en Amérique du Nord et au Mexique? «C'est difficile de se projeter après une telle défaite. Je comprends votre question, je comprends que vous la posiez. Mais je ne vais pas parler de cela en public. Je dois en parler avec les responsables en coulisses», a-t-il évacué avant de s'éclipser, rongé par la déception.