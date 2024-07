Après de vives critiques, Gareth Southgate parle à cœur ouvert

1/6 Gareth Southgate crie son émotion.

Christian Finkbeiner

«Sweet Caroline» et «Football's coming home» résonnent dans les enceintes du Westfalenstadion de Dortmund. Les joueurs anglais se laissent fêter par les fans qui les ont accompagnés après leur victoire à la dernière minute contre les Pays-Bas.

Alors que Jude Bellingham, le vainqueur du match Ollie Watkins et leurs coéquipiers s'éloignent lentement, l'entraîneur Gareth Southgate surgit, lève les bras à plusieurs reprises et crie en direction du virage. La plupart applaudissent et acclament, mais certains sifflent aussi. La relation entre les supporters anglais et leur entraîneur est et reste compliquée.

Deux finales, une demi-finale et un quart de finale

C'est une explosion d'émotions pour l'entraîneur en chef des Three Lions, normalement si stoïque et contrôlé. Plus tard, Southgate explique ses sentiments: «Chacun d'entre nous veut être aimé. Les critiques sont dures, de même lorsque l'on investit beaucoup, mais que rien ne fonctionne. Mais le moment passé avec les fans a été très spécial. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour nous soutenir. Et nous les avons récompensés par une belle soirée. Comme souvent ces dernières années.»

Quatrième place à la Coupe du monde 2018, finaliste à l'Euro 2021, quart de finaliste à la Coupe du monde 2022, et maintenant à nouveau en finale, le bilan de Southgate est excellent. «Je suis arrivé en 2016 pour améliorer le football en Angleterre et apporter le succès.» Il y est parvenu, d'autant plus qu'avant lui, aucune équipe anglaise n'avait atteint un dernier carré depuis 1996 et son penalty manqué en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. Et pourtant, lors du premier tour, les supporters ont souhaité que Southgate aille au diable. Parce qu'il n'aligne pas les joueurs comme ils le souhaiteraient et que l'Angleterre ne joue pas un football exaltant en Allemagne.

Le dernier match?

Mais contre les Pays-Bas, les Anglais laissent entrevoir pour la première fois ce dont ils sont capables sur le plan du jeu. Pendant la première demi-heure, ils dominent et se révèlent une fois de plus comme des artistes après avoir pourtant été menés rapidement. Alors qu'il a fallu un exploit de Bellingham contre la Slovaquie et les tirs au but contre la Suisse, ils semblent désormais être entrés dans le tournoi. Et: l'instinct ne trompe pas Southgate. Cole Palmer et Ollie Watkins, entrés en jeu peu avant la fin du match, provoquent la «mort subite» hollandaise en marquant un but magnifique à la 91e minute.

«Est-ce votre dernier match?», Southgate reste toujours cool, malgré les commentaires parfois irrespectueux. Il se pourrait toutefois que la finale de dimanche soit effectivement son dernier match en tant qu'entraîneur de l'Angleterre. Un cycle arrive à son terme, a déclaré Southgate de manière énigmatique après la demi-finale. «Mais nous ne sommes pas encore à la fin, le plus grand test est encore devant nous.» S'il le réussit, les supporters anglais ne l'aimeront pas profondément. Mais ils devraient au moins lui ériger une statue.

