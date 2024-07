«Cristiano a vu ce que l'alcool et la drogue peuvent faire aux gens»

«Cristiano a vu ce que l'alcool et la drogue peuvent faire aux gens»

1/6 A 39 ans, CR7 ne compte pas raccrocher les crampons.

Carlo Steiner

Même après son élimination à l'Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo ne compte pas s'arrêter. D'où vient l'immense persévérance de cet homme désormais âgé de 39 ans?

Selon la maman de CR7, une grande partie de la réponse réside dans la triste histoire de son père. Cristiano Ronaldo n'avait que 20 ans, lorsque son père, José Diniz est décédé à l'âge de 52 ans, après des années d'alcoolisme. «Il a bu jusqu'à la tombe, ce qui a dévasté Cristiano», a confié sa mère Maria Dolores au journal écossais «Daily Record» il y a quelques jours.

L'aide de Ronaldo refusée

Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or aurait toujours proposé son aide à son père. À 16 ans déjà, il était de loin celui qui gagnait le mieux sa vie au sein de la famille Aveiro, jusqu'alors pauvre. Mais José a refusé toutes les cures de désintoxication qui lui étaient proposées.

La star a en revanche eu plus de succès avec son frère Hugo Aveiro, de dix ans son aîné, qui a dû être hospitalisé en raison de problèmes de drogue. Cristiano Ronaldo a ainsi financé une thérapie et aujourd'hui Hugo se porte à nouveau bien.

Ronaldo a quant à lui décidé d'emprunter un autre chemin. «Cristiano a vu ce que l'alcool et la drogue peuvent faire aux gens de son entourage, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui s'est passé explique pourquoi il n'a pas de vices. Il ne fume pas et ne boit pas», explique sa maman.

L'addiction au football plutôt qu'à l'alcool

Mais le surdoué ne peut pas non plus se passer totalement des substances addictives: «Son addiction, c'est le football.» Reste à savoir si cette addiction est saine. Le fait est qu'elle l'a mené à une carrière exemplaire – même s'il n'est pas parvenu à devenir le plus vieux buteur de l'histoire de l'Euro cette année en Allemagne.

Publicité

L'ancienne star de Chelsea Adrian Mutu explique d'une autre façon cette volonté de ne pas raccrocher les crampons. «Sa véritable motivation: l'envie de disputer un match officiel avec son fils. C'est pour ça qu'il n'arrêtera pas», a confié le Roumain au portail iamsport.

Le fils de CR7 va-t-il bientôt prendre la relève?

Cristiano Junior a désormais 14 ans et il joue dans les équipes de jeunes du club de son papa, Al-Nassr, en Arabie saoudite. «Là-bas, il sera plus facile pour Ronaldo de réaliser son rêve. Dans un autre club, ce serait plus difficile», explique Adrian Mutu.

De toute façon, les deux hommes ont déjà une meilleure relation que Ronaldo avec son père autrefois. Un duo père-fils au niveau professionnel serait une nouveauté – mais avec la persévérance de CR7, un tel scénario semble tout sauf impossible.