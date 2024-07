Plusieurs joueurs uruguayens se battent avec des fans adverses

1/4 La fin de match a été tendue sur le terrain...

La fin de match entre la Colombie et l'Uruguay (1-0) a été pour le moins mouvementée dans la nuit de mercredi à jeudi. Après le coup de sifflet final, des échauffourées ont éclaté dans le rond central entre joueurs des deux camps.

Celles-ci se sont ensuite progressivement déplacées vers les tribunes, entre les supporters des deux pays. Plusieurs joueurs uruguayens, Darwin Núñez, Ronald Araújo et José María Giménez, se sont alors dirigés vers les gradins pour se battre avec des fans colombiens.

Darwin Nunez en garde comme un boxeur

Darwin Núñez, attaquant de Liverpool, escalade un mur pour aller en découdre avec les fans colombiens. Garde montée comme un boxeur, il subit l'envoi de projectiles et fait face à deux d'entre eux aux poings. Des images qui font actuellement le tour des réseaux sociaux et qui font peine à voir.

Mais qui ne sont pas sans raison d'après le camp uruguayen. En effet, José María Giménez explique ces gestes et ceux de ses coéquipiers par la volonté de défendre leur famille. «C'est une catastrophe, nos familles sont en danger, déclare le défenseur de l'Atletico Madrid. Nous avons dû monter dans les tribunes pour sortir nos proches avec des petits bébés, des nouveau-nés, tout a été une catastrophe, il n'y avait pas un seul policier, ils sont partis après une demi-heure. C’est un désastre et nous défendons nos propres intérêts.»

L'Uruguayen pointe du doigt un problème d'organisation, mais pas seulement. «J'espère que ceux qui organisent seront un peu plus prudents avec les familles aux abords des stades, c'est un désastre complet, car à chaque match, la même chose se produit, nos familles souffrent à cause de certains qui ne savent pas boire et se comportent comme des enfants et ne sont pas décents. J'espère qu'ils seront prudents lors des prochains matchs car c'est un désastre.»