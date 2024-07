Ollie Watkins: «Le nombre de personnes qui m'ont envoyé un message...»

«J'espère qu'ils feront pareil pour la finale ou qu'ils me donneront les numéros de la loterie÷, a plaisanté Ollie Watkins, buteur décisif pour l'Angleterre en demi-finale de l'Euro 2024, à propos des messages prémonitoires envoyés par ses proches.

Le héros Ollie Watkins a eu droit au baiser de la victoire.

AFP Agence France-Presse

«Pour être honnête, ces derniers temps j'ai été un peu frustré de ne pas jouer. Je n'aime pas être sur le banc, surtout après avoir fait la meilleure saison de ma carrière», a confié l'avant-centre d'Aston Villa, le plus souvent remplaçant au cours de l'Euro en Allemagne.

Ollie Watkins a marqué le but vainqueur face aux Pays-Bas au début du temps additionnel (2-1), après avoir remplacé le capitaine Harry Kane quelques minutes plus tôt.

Avant la rencontre, a-t-il raconté en conférence de presse, «beaucoup d'amis m'ont écrit pour me dire 'sois patient, tu vas avoir une opportunité'. Ils ont le sentiment que je vais avoir un rôle important à jouer dans le tournoi».

«J'espère qu'ils feront pareil pour la finale»

«Le nombre de personnes qui m'ont envoyé un message aujourd'hui pour me dire que j'allais marquer ce soir quand j'entrerais en jeu, c'est dingue. J'espère qu'ils feront pareil pour la finale ou qu'ils me donneront les numéros de la loterie», a-t-il rigolé.

L'avant-centre est revenu sur le but marqué, en pivot, «pas le point fort dans mon jeu». «Lorsque vous marquez un but, votre corps est traversé par plein d'émotions, mais là, c'est un sentiment différent. C'était comme au ralenti quand j'ai couru vers les gars et que j'ai célébré».

L'Angleterre, jamais sacrée à l'Euro, disputera dimanche contre l'Espagne la deuxième finale continentale de son histoire, la deuxième d'affilée après celle perdue en 2021 à Londres contre l'Italie aux tirs au but.

Publicité

«Comme vous l'avez vu, l'Espagne est une grande équipe de football. Il y a tellement de bons joueurs, une grande profondeur de banc, comme nous», a décrit Ollie Watkins. «C'est le match le plus important de notre vie. Nous allons essayer de profiter de cette soirée et demain nous nous concentrerons sur l'Espagne», a-t-il conclu.