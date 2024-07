«Des clubs anglais harcèlent Dan Ndoye sur WhatsApp»

1/4 Dan Ndoye est «harcelé sur Whatsapp par des clubs anglais».

Blick Sport

Fort d'une très belle saison en club à Bologne, poursuivie et conclue avec l'équipe de Suisse à l'Euro, Dan Ndoye a vu sa cote prendre l'ascenseur lors de ces derniers mois. La question se pose donc: le Vaudois est-il prêt pour le grand saut?

Une chose est sûre, Manchester United pense que oui. Et comme son agent, Fahd Adamson, l'a révélé au «Sun», le club mancunien est très intéressé par le profil du joueur formé au Lausanne-Sport. «C'est une bonne chose que Manchester United s'intéresse à Dan, et c'est aussi logique d'une certaine manière.»

Innombrables messages reçus sur Whatsapp

Et pour cause, l'ailier, repositionné tantôt au rôle de piston droit que de milieu offensif en soutien de Breel Embolo, a montré lors de l'Euro qu'il possède un grand avenir. United ne semble toutefois pas le seul club sur les rangs cet été. «Dan a reçu d'innombrables messages WhatsApp de clubs anglais après le quart de finale contre l'Angleterre. Voyons ce qui en ressort.»

Erik Ten Hag, entraîneur du club, et Dan Ashworth, directeur sportif, possèdent toutefois un atout dans leur manche. «United appartient à Ineos, et Dan a déjà joué pour les autres clubs appartenant à Ineos à Nice et à Lausanne», rappelle Fahd Adamson. En sachant que certaines rumeurs font également état d'un intérêt de l'Inter Milan, la course s'annonce rude pour les clubs intéressés.

«Nous devons discuter de l'avenir de Dan avec lui et sa famille, poursuit l'agent. Nous devons bien peser les choses, pour éviter qu'il ne prenne une mauvaise orientation professionnelle.» Le Vaudois est sous contrat avec Bologne, cinquième de la dernière Serie A, jusqu'en 2027 avec une année supplémentaire en option.