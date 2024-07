Kylian Mbappé moqué en Espagne après la demi-finale

Kylian Mbappé n'a pas été bon durant cet Euro.

Blick Sport

Plus qu'une place en finale, Kylian Mbappé avait également comme mission de convaincre son futur public espagnol qu'il sait encore être présent dans les grands rendez-vous. Mais la soirée s'est terminée par un double échec pour le nouveau joueur du Real Madrid, éliminé avec l'équipe de France sans gloire face à une grande équipe d'Espagne et individuellement à nouveau décevant dans le jeu.

De quoi provoquer les moqueries et les critiques de la presse espagnole. «Mbappé, sans masque, pour mieux voir le but de Lamine Yamal. Le masque a rendu Kylian Mbappé moins visible. Il a connu un Euro discret et a blâmé cette protection qui devrait l’accompagner encore au moins quelques semaines» a écrit le «Mundo Deportivo» après la rencontre remportée par la Roja 2-0.

«Mbappé était-il à l’Euro?»

Le média catalan «Sport» va encore plus loin dans la critique. «Mbappé était-il à l’Euro? La toute nouvelle recrue du Real Madrid quitte l’Euro avec une contribution plus que discrète. Sa blessure au nez lors du premier match et le port du masque ne justifient pas une performance loin de sa renommée et de sa carrière. L’Euro de Kilian Mbappé a laissé un vide total. Ce n’était pas bon ni le premier ni le dernier jour. Et au milieu, beaucoup trop de justifications pour une prestation inexistante.»

Journal pro madrilène, «Marca» évoque, lui, un nouveau «KO avant Madrid». «AS» rappelle lui les statistiques faméliques du Français. «Kylian Mbappé dit adieu à son deuxième championnat d’Europe sans remporter de titre et avec un seul but en cinq matches, des chiffres presque utopiques pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs au monde.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le FC Séville y est aussi allé de sa moquerie sur X en postant une photo de son joueur Jesus Navas, vétéran de 38 ans, opposé à la star française. «Jesus Navas et un fan», écrit le club andalou.