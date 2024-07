1/4 Darius Olaru a inscrit un triplé pour le Steaua Bucarest ce mardi soir.

Alors que l'Euro arrive gentiment à son terme avec uniquement encore deux matches, et non des moindres, au programme, la Ligue des champions cuvée 2024-2025 a, elle, déjà débuté ce mardi. Ce ne sont toutefois bien évidemment pas le Real Madrid et Manchester City qui entrent en lice, mais bien de plus petites équipes qui se lancent dans le sinueux chemin vers la lucrative phase de groupes.

Le Steaua Bucarest, un géant d'autrefois qui a notamment remporté la Ligue des champions en 1986, figure parmi les équipes ayant quatre tours à passer pour figurer dans le tableau principal. Mais les Roumains n'ont néanmoins pas à s'inquiéter avant le match retour du premier écueil, puisqu'ils se sont imposés 1-7 sur la pelouse du club saint-marinais de Virtus.

D'éliminé de l'Euro à buteur en Ligue des champions en sept jours

Et si le succès a été aussi large, c'est en grande partie grâce au triplé et à la passe décisive de Darius Olaru, milieu offensif et capitaine du club roumain. Le numéro 27 a d'ailleurs la particularité d'avoir enchainé les deux compétitions les plus prestigieuses de l'UEFA: l'Euro et la Ligue des champions.

Le joueur de 26 ans figurait en effet dans le groupe d'Edward Iordanescu pour disputer la compétition allemande. Darius Olaru a pris part à deux rencontres: à la défaite 2-0 face à la Belgique le 22 juin et - surtout - au huitième de finale perdu face aux Pays-Bas le 2 juillet (3-0). Soit sept jours avant son triplé de ce mardi. Le Roumain semble aimer enchaîner et cela lui réussit plutôt bien. Cette histoire risque toutefois de déplaire aux détracteurs du calendrier, «surchargé», du football.