Cette photo de Messi et Yamal refait surface 16 ans plus tard

Rembobinons l'histoire. En 2008, le FC Barcelone publiait un calendrier destiné à lever des fonds pour des organisations caritatives dont plusieurs ONG catalanes ou encore l'UNICEF. Des membres de l'équipe première posaient donc avec des enfants qui n'étaient pas les leurs.

Lors du shooting, en décembre 2007, Lionel Messi n'a que vingt ans. Il est entouré de cadres déjà bien établis comme Ronaldinho, Xavi ou encore Thierry Henry. Un bébé est confié à la pépite argentine pour les photos et l'Argentin va le baigner et le sécher pour les photos. La mère est présente.

L'histoire aurait déjà pu s'arrêter là. Sauf que le 29 avril 2023, le petit baigneur fait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone. Son nom? Lamine Yamal. Alors âgé de 15 ans, il foule pour la première fois un terrain de Liga espagnole: un record dans l'histoire du club. Le 8 octobre de la même année, il inscrit son premier goal avec le Barça. Un record de précocité dans l'histoire de la Liga. Exactement un mois plus tôt, le 8 septembre 2023, il porte le maillot de la Roja pour la première fois et marque un but. Là encore il bat des records.

Est-ce que Lionel Messi a chuchoté à l'oreille de Lamine Yamal ses secrets de précocité lors de la séance photo? Peut-être. Formés à La Masia (centre de formation du FC Barcelone), les deux talents crèvent et ont crevé l'écran dès leur plus jeune âge.

L'Espagnol l'a encore prouvé récemment – le 15 juin – en devenant le plus jeune joueur à participer à un Euro. Le destin de Messi et Yamal s'est à nouveau croisé dans la nuit de mardi à mercredi. En Allemagne, l'attaquant de 16 ans a qualifié son équipe en finale de l'Euro grâce notamment à une frappe limpide face à la France qui menait alors 1 à 0. Et alors que Yamal brille en Europe et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition, de l'autre côté de l'Atlantique, dans le New Jersey, la Pulga qualifie son équipe en finale de la Copa America. Le capitaine de l'Albiceleste, âgé de 37 ans, a inscrit le 2 à 0 face au Canada.

Décisifs pour leur équipe en demi-finale, les deux joueurs auront encore l'occasion de croiser leur destin très prochainement. Dans la nuit de dimanche à lundi, Lamine Yamal puis Lionel Messi tenteront de remporter un titre continental.

