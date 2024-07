Kylian Mbappé: «Je n'ai pas été bon»

Transparent durant cet Euro, Kylian Mbappé a au moins eu le mérite d'être lucide à l'heure de l'interview, admettant qu'il avait raté sa compétition sur le plan personnel. «Il faut que je me repose», a assuré l'attaquant français.

Kylian Mbappé a complètement raté son Euro.

AFP Agence France-Presse

«On n'a pas fait assez pour aller en finale», a regretté le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé après la défaite contre l'Espagne (2-1), mardi à Munich, considérant qu'il n'avait pas fait «un bon Euro».

«Ils ont mieux joué que nous, ils ont mérité d'aller en finale et nous, on rentre à la maison», a dit l'attaquant des Bleus après la demi-finale.

À titre personnel, «j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition de faire un bon Euro. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est une déception», a ajouté Kylian Mbappé.

«Je pense que je dois marquer»

Il a notamment regretté sa balle de 2-2 manquée à la 86e minute. «Bradley (Barcola) fait un super travail», a-t-il expliqué. «Il me la donne. Je fixe le défenseur, je rentre bien. Après, je pense que je dois marquer. Au minimum, cadrer. Ça va au-dessus. C'est la dure réalité du football. C'est 2-1 et c'est la maison».

Il avait décidé d'enlever le masque qu'il portait depuis trois rencontres pour protéger son nez cassé au premier match. «J'en avais marre. Je ne voyais pas bien avec. J'ai parlé avec le docteur pour voir si je pouvais jouer avec. Il m'a dit de prendre la décision comme un homme. Et voilà, j'ai joué sans et je ne regrette pas», a dit «e Français.

Et en ce qui concerne la suite, lui qui devrait être présenté mardi prochain à Madrid? «Je n'étais pas bon. Il faut que je me repose. C'est très important. Après je pars pour une nouvelle vie, avec des choses à faire.»

Antoine Griezmann, remplaçant au coup d'envoi et lui aussi en méforme complète durant cet Euro, a regretté que la France ait joué «trop facile».

«Il a manqué de la solidité défensive, des jambes. Je pense qu'ils ont été meilleurs que nous, à part les 20 premières minutes. La solidité défensive était notre point fort depuis le début. On a perdu contre une grosse équipe d'Espagne. Ils ont été meilleurs en tout. Ce match, on l'a vu trop facile. On n'a pas su revenir au score», a-t-il dit au micro de TF1.