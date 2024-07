Ousmane Dembélé (no 11) s'en fiche des critiques.

Blick Sport

Aucun joueur français n'a marqué de but durant le cours du jeu depuis le début de l'Euro 2024. La statistique peut sembler folle puisque l'équipe de France a atteint le dernier carré de la compétition après sa victoire face au Portugal (0-0, 5-4 tab). Mais depuis leur premier match face à l'Autriche, les Bleus n'ont marqué que trois buts: deux autogoals et un pénalty.

Les critiques fusent donc sur le niveau proposé par la troupe de Didier Deschamps. Certains se sont déjà exprimés à ce sujet, comme Antoine Griezmann, qui disait «ne pas faire ch*er avec vos 'petit score'» après le huitième face à la Belgique. Son sélectionneur avait une solution toute simple après la phase de poules: zapper.

Après le quart face aux Portugais, c'est au tour d'Ousmane Dembélé de prendre la parole à ce sujet. Celui qui venait d'être élu homme du match a pris la parole en conférence de presse sur le niveau de jeu. Et lui non plus ne s'est pas embarrassé avec les critiques: «C'est comme ça, on joue comme ça, on est en demi-finales. Ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème, la victoire est méritée.» Et effectivement, malgré toutes les critiques faites à ces Bleus, une chose ne peut leur être enlevée: ils sont en demi-finales de l'Euro.