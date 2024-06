La solution de Didier Deschamps si vous n'aimez pas le match: zappez!

Didier Deschamps et la France affrontent la Pologne ce mardi.

Les critiques sont dures avec l'équipe de France. Après le match nul contre les Pays-Bas, l'ancien buteur néerlandais Pierre van Hooijdonk avait parlé de «football de merde» envers la troupe de Didier Deschamps. Oranje et Bleus s'étaient séparés sur le premier (et seul jusqu'à présent) 0-0 de l'Euro.

En conférence de presse avant la rencontre face à la Pologne, la question sur la qualité de jeu a été posée au sélectionneur français. «Libre à vous de commenter, de faire ce que vous voulez, a-t-il d'abord entamé. On a au stade un soutien populaire et plus de 10 millions de téléspectateurs à chaque match. Je pense que si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne, c'est plus facile à la maison. Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, ils restent jusqu'à la fin.» Effectivement, vu le prix d'un billet, peu de gens risquent de partir avant la fin d'une rencontre de l'Euro, même si le jeu proposé n'est pas parfait.

Mais la France n'a pas besoin de proposer du beau jeu pour être efficace. Malgré qu'aucun Bleu n'a encore marqué de but (le seul goal «français» est un but contre son camp de l'Autrichien Maximilian Wöber), la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais face à la Pologne, elle voudra quand même bien conclure ces phases de poules.