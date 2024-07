Antoine Griezmann: «Faites pas chier avec votre 'petit score'»

Antoine Griezmann s'est montré agacé au micro de BeIN Sports.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en écartant la Belgique grâce à un autogoal de Jan Vertonghen en fin de match. C'est d'ailleurs tout ce que souhaite principalement retenir les Bleus après la rencontre: la qualification.

Et Antoine Griezmann l'a bien fait comprendre au micro de BeIN Sports. «Un petit score? Faites pas chier avec votre 'petit score', on est en quart», tonne le milieu de terrain, lassé par les critiques faites sur le jeu de l'équipe. Lui-même a d'ailleurs été repositionné sur l'aile droite face aux Belges et n'a pas réalisé une grande prestation individuelle.

«DD» a trouvé sa charnière

Ce qu'a apprécié le joueur de l'Atletico Madrid en revanche, c'est la rigueur défensive dont son équipe a su faire preuve. «Sans une grande défense, tu ne peux pas aller loin», assure-t-il. Et ce n'est pas son entraîneur qui dira le contraire, lui l'ancien latéral qui avait devant lui un chantier à gérer dans ce secteur avant la compétition. Les six buts encaissés face à la Grèce en novembre (2-2), l'Allemagne (0-2) et le Chili (3-2) en mars ne laissaient en effet rien présager de bon avant d'entamer l'Euro.

Mais force est de constater qu'avec William Saliba et Dayot Upamecano, qui n'a pas laissé Romelu Lukaku exister à Düsseldorf, le sélectionneur français a trouvé sa charnière centrale. «Nous avons une solidité défensive qui est intéressante et indispensable à ce niveau-là, commente «DD» en conférence de presse. Nous sommes partis de loin, car ce n’était pas facile pour les uns et les autres. Et cela ne se limite pas uniquement au fait de défendre, mais aussi dans celui de repartir de derrière. Nous avons une bonne maitrise, ils font ce qu’il faut.»

«Nous progressons»

Devant aussi, la France a «fait ce qu'il fallait» en réussissant à tromper à une reprise Koen Casteels. «Nous progressons avec le ballon, dans la maîtrise», se félicite Didier Deschamps, lequel a également aimé son équipe sur le plan offensif. Le cas de Jules Kounde, nommé «homme du match», illustre d'ailleurs bien cela, lui le défenseur central replacé sur le côté de la défense.

Le joueur du FC Barcelone s'est en effet mis en évidence ce lundi par plusieurs montées sur son côté droit, faisant même davantage pencher le jeu français sur son couloir. «Vous voyez, vous m'avez taillé Kounde durant deux ans et il est homme du match. Et Kolo buteur. Comme quoi, il faut avoir un peu de retenue», lance Didier Deschamps, sourire en coin, à certains journalistes. «C’était un match de haut niveau, c’était très serré. Je comprends que c’est cruel pour les Belges.»

Publicité

Reste que la prestation offensive des Bleus ce lundi à Düsseldorf pourrait bien ne pas suffire, tant elle a été faible, lors de la suite de la compétition.