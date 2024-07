Les dix plus grandes victoires de l'histoire de la Nati

Lucas Werder et Christian Finkbeiner

1 Suisse - France 3-3 (5-4 tab), Euro 2021

C'est contre les champions du monde en titre que la Suisse parvient à se qualifier pour son premier quart de finale... depuis 67 ans! Pourtant, à la 80e minute, la Nati est encore menée 3-1, et l'ouverture du score de Haris Seferovic semble bien loin. Sur le terrain, les Français font déjà la fête comme si le match était déjà terminé. Mais les Suisses trouvent des armes insoupçonnées pour inverser la situation. Seferovic (81e) et Gavranovic (90e) sauvent la nation avant la fin du temps réglementaire. Pendant les prolongations, la Nati souffre, mais résiste aux assauts des Bleus.

Jusqu'à cette légendaire séance de tirs au but. Gavranovic, Schär, Akanji, Vargas et Mehmedi: tous les Suisses transforment leur pénalty. Kylian Mbappé n'a pas le choix: il doit marquer, sinon la France sera éliminée. Mais Yann Sommer part du bon côté et arrête le tir. La nuit de Bucarest est depuis inscrite dans le cœur des fans suisses pour l'éternité.

L'équipe de Suisse célèbre son gardien Yann Sommer, le bourreau de la France.

2 Suisse - Allemagne nazie 4-2, Coupe du monde 1938

A l'époque, il n'y a pas de prolongations. Et puisque la Suisse et l'Allemagne – alors dirigée par Adolf Hitler – n'ont pas pu se départager lors du premier match (1-1), un nouvel affrontement est organisé cinq jours plus tard à Paris. L'équipe composée d'Allemands et d'Autrichiens est la grande favorite de ce huitième de finale de Coupe du monde. Et cela se voit dans un premier temps, puisque la Nati se retrouve rapidement menée 2-0. Mais elle parvient à inverser la tendance. Eugène «Genia» Walaschek, Alfred Bickel et André «Trello» Abegglen, auteur d'un doublé, permettent à la Suisse de renverser l'ogre allemand. Sensationnel.

Trello Abegglen arrive juste trop tard pour empêcher le gardien allemand Rudolf Raftl de capter le ballon.

3 Suisse - Italie 2-0 – Euro 2024

Peut-être la performance la plus aboutie de la Nati en ce troisième millénaire. Lors des huitièmes de finale de l'Euro 2024 à Berlin, la Suisse écrase complètement le champion d'Europe en titre. Avec leurs buts, Remo Freuler et Ruben Vargas permettent à la Suisse d'obtenir un ticket plus que mérité pour les quarts de finale. Au coup de sifflet final, l'équipe de Suisse affiche un taux de passes réussies de 92%. La valeur la plus élevée lors d'un grand tournoi depuis le début des mesures en 1966.

Remo Freuler ouvre le score contre l'Italie au stade olympique de Berlin.

4 Suisse - Espagne 1-0, Coupe du monde 2010

A Durban, la Nati crée la sensation lors de son premier match de poule face au champion d'Europe espagnol. Grâce à une réussite de Gelson Fernandes, la Suisse cueille une victoire inespérée (1-0). Malheureusement, les hommes d'Otmar Hitzfeld ne parviennent pas à poursuivre sur leur lancée et à se qualifier pour la suite de la compétition. En revanche, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Xavi et Cie remportent le titre de champion du monde malgré cette défaite d'entrée.

Au coup de sifflet final, le buteur Gelson Fernandes lève les bras au ciel. Incroyable mais vrai: la Suisse a battu l'Espagne.

5 Suisse - Roumanie 4-1, Coupe du monde 1994

Pour la première fois depuis 28 ans, la Nati parvient à se qualifier pour un grand tournoi. Après avoir fait égalité (1-1) avec les Etats-Unis, pays hôte, la Suisse balaye la Roumanie 4:1. Adrian Knupp, butteur à deux reprises, Stéphane Chapuisat et Alain Sutter ne laissent aucune chance aux Tricolorii du légendaire Gheorghe Hagi. Avec ce succès, la Nati se qualifie pour les huitièmes de finale et s'offre sa première victoire en Coupe du monde depuis 40 ans.

Adrian Knup inscrit un doublé face à une Roumanie désemparée.

6 Suisse - Portugal 2-0, Qualification pour la Coupe du monde 2018

Moins de deux mois après avoir remporté le titre européen, les Portugais s'inclinent contre la Suisse à Bâle (2-0). Breel Embolo et Admir Mehmedi inscrivent chacun un but face aux Lusitaniens, qui doivent composer sans Cristiano Ronaldo, blessé.

Breel Embolo ouvre le score de la tête contre le Portugal, alors champion d'Europe en titre.

7 Suisse - Italie 4-1, Coupe du monde 1954

Pays hôte de la Coupe du monde 1954, la Suisse se voit contrainte d'affronter les Italiens dans un match supplémentaire décisif pour la suite de la compétition, les deux équipes ayant toutes deux conclu leur poule avec 2 points. A Bâle, la Nati ne laisse aucune chance à la Squadra Azzurra, pourtant favorite. Josef «Seppe» Hügi inscrit un doublé, tandis que Robert Ballaman et Jacques «Jacky» Fatton y vont chacun de leur but, offrant ainsi à la Suisse une nouvelle qualification pour les quarts de finale.

Le gardien de la Nati Eugène Parlier arrête une frappe italienne.

8 Suisse - Italie 1-0, Qualification pour la Coupe du monde 1993

Au Wankdorf de Berne, le défenseur Marc Hottiger surgit de la pénombre pour pousser le ballon au fond des filets italiens. La Suisse défait une Nazionale dotée de grands noms, tels que Franco Baresi, Paolo Maldini, ou encore Dino et Roberto Baggio. Grâce à cette victoire, la Suisse se qualifie pour la Coupe du monde 1994, son premier grand tournoi depuis... 28 ans.

La légende du football italien Roberto Baggio est forcé de regarder Marc Hottiger lui passer devant.

9 Suisse - Italie 3-1, Amical 1939

Encore les Italiens! Le double champion du monde de 1934 et 1938 est invaincu depuis quatre ans et poursuit une série de 30 matches sans défaite. Mais cette série prend fin de manière totalement inattendue lors d'un match amical à Zurich. Le général Henri Guisan en personne assiste au doublé de Georges Aeby et au but de Numa Monnard, qui permettent à la Nati de l'emporter.

Le général Guisan (gauche) salue les deux internationaux Severino Minelli (centre) et Fredy Bickel (droite) avant le coup d'envoi du match contre l'Italie au Hardturm.

10 Suisse - Suède 2-1, Jeux olympiques 1924

La première demi-finale du tournoi olympique de football oppose la Suisse à la Suède. Grâce à ses deux buts, Max Abbegglen permet à la Suisse de s'imposer 2-1 sur la pelouse parisienne. Certes, la Nati est battue par Uruguay (3-0) en finale. Mais comme il n'y a ni Coupe du monde, ni Euro à cette époque, la Suisse est considérée comme étant championne d'Europe.

L'équipe de Suisse est la meilleure équipe européenne des Jeux olympiques de Paris en 1924.