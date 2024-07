Des Bleus en béton armé La France, ultra-solide, affrontera l'Espagne en demi-finale

Comme d'habitude, les Bleus n'ont pas encaissé de but ce vendredi face au Portugal. Et comme d'habitude, Kylian Mbappé a été transparent. Les Français, incapables de marquer en 120 minutes, se sont imposés aux tirs au but et rejoignent l'Espagne en demi-finale.