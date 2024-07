Murat Yakin: «D'un côté je suis fier. De l'autre, je suis triste»

Murat Yakin va-t-il continuer à la tête de la Nati? La réponse devrait tomber très vite.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin, après la défaite aux tirs au but face à l'Angleterre en quarts de l'Euro, a lâché le mot que Didier Deschamps n'a plus le droit d'utiliser en qualifiant les tirs au but «d'affaire de chance» et de «loterie». Le sélectionneur a également regretté une double malchance au tirage au sort, puisque la Suisse a dû tirer en deuxième, mais aussi face aux supporters anglais.

«Perdre ainsi, ça fait mal. Quand on joue de cette manière et qu'on sort au bout d'une performance aussi aboutie, c'est frustrant. Nous avons laissé peu d'occasions aux Anglais, même si nous avons mal défendu sur leur égalisation... Au vu des 120 minutes que nous avons produites, nous n'avons pas mérité de sortir ainsi. Nous avons eu de belles occasions, de bons moments dans le match», a estimé le sélectionneur.

Quel est son sentiment le plus profond après cette élimination? Il est double. «D'un côté, je suis triste. Et de l'autre, je suis fier. Nous avons vécu ensemble, nous avons rêvé ensemble, nous avons transmis de la joie. Tout ça, c'est positif. Mais la déception est immense aujourd'hui», a dit Murat Yakin.

Du réconfort pour Manuel Akanji

A-t-il trouvé les bonnes paroles pour réconforter Manuel Akanji, le seul joueur à avoir manqué son penalty? «Des mots de consolation n'apportent pas grand-chose... Je l'ai remercié pour sa performance, pour la manière dont il a mené l'équipe. Il a fait un tournoi de haut niveau, sur le terrain et en dehors. Il était déçu, triste, c'est normal. Il va devoir gérer cette déception et s'en relever.»

Le sélectionneur a encore dévoilé le nom du cinquième tireur: Vincent Sierro, entré en jeu à la fin des prolongations. «Nous avons travaillé deux fois les tirs au but depuis que notre qualification pour les 8es de finale était acquise. Tout le monde était prêt. Même Manu... Il a voulu prendre la responsabilité d'ouvrir la séance pour nous. Je ne peux pas lui adresser le moindre reproche», a-t-il expliqué.

La Suisse a-t-elle changé de statut durant cet Euro? «Ce qui est sûr, c'est que nous avons montré du jeu contre les grandes nations, nous ne devons plus nous cacher. Nous sortons de cet Euro sans avoir perdu le moindre match, sauf aux tirs au but», a-t-il relevé. Aucune équipe, que ce soit l'Ecosse, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre n'a en effet pu battre la Nati, ce qui est un fait.

Murat Yakin va-t-il prolonger son contrat ou non?

La question de sa prolongation de contrat est naturellement venue dans la conversation. La réponse: «J'ai du plaisir à travailler avec cette équipe. De la fierté, même. J'aime être sur le terrain, apporter des idées nouvelles chaque jour. Il faut voir ce que l'avenir nous réserve.»

Relancé sur la même question, il a approfondi. «Ce n'est pas facile de répondre à chaud, tout de suite après le match. Jusqu'à ce soir, j'étais concentré à fond sur le tournoi. Ne pas avoir prolongé avant, c'était la bonne décision. Quelque chose a grandi dans ce groupe. Aujourd'hui, c'est vrai que mon contrat est terminé. Mais ça ne préjuge en rien de l'avenir. Il n'y a aucune discussion avec personne d'autre, aucun club, rien. J'ai du respect pour l'ASF, qui m'a proposé ce poste de sélectionneur il y a trois ans. Ca a bien commencé, puis il y a eu un mois de chaos, mais je suis toujours resté tranquille. La semaine prochaine ou la semaine d'après, nous discuterons et nous verrons ce qui en ressort.»

Murat Yakin et Gareth Southgate, deux sélectionneurs contestés par l'opinion publique avant l'Euro. Le premier a retourné la situation en sa faveur. Et le deuxième?