Johan Djourou: «Tout le monde aimerait être sur le terrain»

Consultant pour la RTS au côté de David Lemos, Johan Djourou prendra ses fonctions de directeur de l'équipe nationale féminine dès la fin de l'Euro. En attendant, il a accepté de répondre aux questions de Blick concernant notamment ce grand rendez-vous de samedi entre la Suisse et l'Angleterre à Düsseldorf.

L'Angleterre n'a pas encore convaincu. Vous êtes d'accord ?

Tout le monde dit qu'ils ne jouent pas bien. Mais si on parle de la qualité de chaque joueur, ils ont la meilleure équipe de ce tournoi, meilleure que la France. Kylian Mbappé est un autre type de joueur que Harry Kane, mais ce dernier a une immense expérience. Phil Foden est fort, Declan Rice est un athlète incroyable, Kobbie Mainoo aussi - et ainsi de suite. Et ils ont acquis beaucoup d'expérience en tant qu'équipe, ils étaient en finale de l'Euro il y a trois ans, ils ont fait un excellent match contre la France en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar, mais ils ont quand même été éliminés.

Ils se sont retrouvés au bord de l'élimination contre la Slovaquie...

Un tel match, où tu es pratiquement éliminé, peut déclencher quelque chose et te donner confiance. En tant qu'équipe, cela n'a pas encore fonctionné, mais individuellement, l'Angleterre est très forte.

L'entraîneur Gareth Southgate est très critiqué.

Il semble qu'il n'ait pas encore trouvé la bonne combinaison. Cole Palmer n'a pas encore beaucoup joué, bien qu'il ait été le meilleur joueur de Chelsea. Du point de vue de la classe individuelle, l'Angleterre est favorite contre nous, mais pas du point de vue collectif.

Êtes-vous surpris par la force de la Nati?

Non, car la qualité est là. Nous avons fait l'erreur de trop comparer l'équipe à celle de l'automne. Mais un tel tournoi est toujours un nouveau départ, beaucoup de joueurs sont arrivés avec de la confiance. La Suisse a toujours eu une bonne équipe, elle est difficile à battre et difficile à calculer pour l'adversaire, car on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Contre l'Écosse, tout le monde s'attendait à une victoire suisse, mais cela a été un match compliqué pour nous.

A quoi vous attendez-vous contre l'Angleterre?

J'espère que la Nati sera dans un super jour samedi. Ce match sera un bon test, car jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été vraiment testés. Nous avons battu l'Italie, le champion en titre et une grande nation, nous avons fait un grand match et nous avons contrôlé la partie de A à Z. Nous avons été très bons, mais la qualité des Italiens n'était pas celle des équipes précédentes, nous aurions pu gagner 4-0. Maintenant, c'est une autre équipe qui vient.

Si la Nati perd, votre travail de consultant pour la RTS sera terminé.

C'était un plaisir. J'ai aussi beaucoup appris grâce à mon expérience à RMC et j'ai découvert le business de ce côté-là. Le métier n'est pas aussi simple que beaucoup peuvent le penser. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais j'avais déjà souvent un autre point de vue, j'ai remis beaucoup de choses en question. C'est pourquoi j'ai pu apporter cette expérience et de nombreux petits détails aux téléspectateurs.

Qu'est-ce qui rend ce travail si difficile?

Alors que le commentateur peut suivre les actions et les émotions, en tant que consultant, tu dois analyser calmement et pouvoir expliquer quelque chose de précis en peu de temps. Et tu dois savoir articuler. Il y a beaucoup de footballeurs qui ne sont pas à l'aise à l'oral. Et en tant qu'ancien footballeur, tu penses toujours tout savoir. Mais le football évolue, et tu dois être capable de gérer cela.

Vous devez aussi évaluer vos anciens coéquipiers comme Granit Xhaka ou Ricardo Rodriguez...

Avant de dire quelque chose de négatif, je réfléchis et je me tais. Bien sûr que des erreurs se produisent, mais cela ne veut pas dire qu'un joueur est mauvais, je veux expliquer et donner aux spectateurs un contexte pour expliquer pourquoi une erreur s'est produite. Parce que sur l'action juste avant, un autre joueur a peut-être attaqué trop tôt, ce qui a créé un espace, etc. Je veux expliquer le contexte et ne pas simplement dire que c'était une erreur.

Vous êtes en contact avec d'anciens coéquipiers. Quelles sont les choses que vous pouvez ou ne pouvez pas révéler?

Ce dont nous discutons n'est pas destiné au public, c'est privé, car ce sont mes amis. Mais si, comme l'automne dernier, les médias critiquent Murat Yakin, je sais ce que cela fait dans une telle situation en tant que joueur dans le vestiaire, car j'ai aussi vécu de telles phases et de tels moments difficiles. Je peux alors les expliquer.

Comment avez-vous géré les critiques des médias par le passé?

Je n'avais aucun problème avec cela, car je savais que tout le monde ne pouvait pas faire mon travail sur le terrain. Je me donnais toujours à 100%, je faisais de mon mieux. Les erreurs arrivent. La différence: au football, 50'000 personnes regardent. Si quelqu'un fait une erreur au bureau, personne ne le remarque. Tout le monde aimerait être sur le terrain, faire ton travail, c'est pourquoi il y a tant d'opinions, et tout le monde pense savoir mieux que toi. Mais ce n'est que lorsque tu es sur le terrain que tu sais ce que c'est, ce que cela signifie de gérer cette pression.

Avez-vous connu des phases difficiles en équipe nationale?

En fait, je n'ai eu que de bons moments. Avant la Coupe du monde au Brésil, les médias alémaniques estimaient que Fabian Schär devait jouer, cela m'a donné un coup de pouce supplémentaire. C'est toujours bon quand les médias provoquent un peu et que tu peux ensuite leur montrer et leur dire symboliquement 'ferme ta gueule'. Je n'ai pas beaucoup parlé, je voulais davantage faire parler mes performances sur le terrain. La Coupe du monde 2014 a été exceptionnelle. Tout le monde parle de ce match contre la France il y a trois ans, mais pour moi, le huitième de finale contre l'Argentine en 2014 était le meilleur match de la Nati de tous les temps, car nous aurions dû gagner.

Pour beaucoup de joueurs, le duel contre l'Angleterre samedi sera le plus grand défi de leur carrière. Que se passe-t-il dans la tête d'un joueur avant un tel match?

En tant que footballeur professionnel, tu es habitué à ce genre de matches. Tu es sous pression tous les trois jours, en championnat, en Ligue des champions, tu dois toujours te concentrer, c'est pourquoi c'est en fait le quotidien de nombreux joueurs. C'est plutôt un match spécial pour les médias, parce qu'ils le placent dans un contexte historique. Mais en tant que joueur, tu sais que tu dois d'abord te concentrer, disputer le match, ce n'est qu'après que tu as écrit l'histoire - et pas avant.

Quelle est l'importance de l'expérience?

L'expérience aide parce que tu as moins de stress, tu es plus calme avant un tel match et tu te laisses moins distraire qu'un jeune joueur ou un joueur inexpérimenté. Le fait que Granit Xhaka, Manuel Akanji et Yann Sommer aient gagné des titres est aussi un avantage. Ou quand je vois les joueurs de Bologne jouer avec une intensité qu'ils ont pratiquée tous les jours à l'entraînement dans leur club. C'est grâce à Thiago Motta, qui est un excellent entraîneur.

L'équipe est ensemble depuis plusieurs semaines. N'y a-t-il pas un risque de lassitude?

Les tournois ont été pour moi l'une des plus belles choses de ma carrière, l'ambiance était toujours bonne. Tu joues aux cartes, au basketball ou au ping-pong, tu parles avec tes coéquipiers, mais tu peux aussi t'isoler de temps en temps. De temps en temps, les familles viennent, ce qui permet de varier un peu les plaisirs. Et si tu gagnes, la cohésion et l'ambiance sont bien sûr encore meilleures.

Vous avez vécu dix ans en Angleterre. Qu'est-ce qui rend la fascination pour le football si particulière là-bas?

En Angleterre, le football est comme une religion, tout le monde parle de football, car il fait partie de la culture anglaise. Par exemple, quand le calendrier de la Premier League sort. Ou les jours de Noël avec le Boxing Day. Les gens sont fous de football.

Est-ce que cela vous avez gêné en tant que joueur?

Non, bien sûr, on t'interpelle toujours - encore aujourd'hui. Récemment, j'étais au stade d'Arsenal avec ma fille, j'ai dû prendre d'innombrables selfies. Qu'ils soient jeunes ou vieux, ils vivent pour le club, mais ils sont très respectueux envers les joueurs, on ne voit cela nulle part ailleurs sous cette forme. Je me suis toujours senti très à l'aise, et les critiques n'émanaient que des médias.

Y a-t-il eu des problèmes?

Non, je m'entendais bien avec les médias aussi. Bien sûr, tout le monde fait parfois un mauvais match, mais il y a aussi eu beaucoup de bons matches. Et les paparazzi n'ont pas débarqué chez moi. J'étais toujours chez moi (rires).

Qui vous a le plus convaincu jusqu'à présent à l'Euro?

Les Espagnols, même s'ils n'ont pas encore été testés correctement. Ils sont forts avec le ballon et ont énormément de puissance devant.

Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, est également encore présent. Vous avez aussi joué contre lui?

Il est toujours aussi extraordinaire, mais il n'est plus le même qu'avant. Il le sait, et c'est sans doute l'une des raisons de la grande émotion qu'il a montrée contre la Slovénie. Mais j'aime ça. Il n'a plus rien à prouver à personne, il a tout réussi. Mais il a toujours une telle faim, c'est tout simplement génial.

Vous avez aussi joué contre Messi. Qui était le meilleur?

Pour moi, Messi était le meilleur joueur, mais c'était plus facile de jouer contre lui. Il ne fallait tout simplement pas lui laisser d'espace. Mais Ronaldo était si rapide à l'époque de Manchester United que tu ne pouvais rien faire, à part faire faute au début de l'action. C'était un athlète incroyable.

Lundi, vous prendrez vos fonctions de directeur de l'équipe nationale féminine. Qu'est-ce qui vous attire dans cette fonction?

Le football féminin est en plein essor, il y a beaucoup de jeunes filles et de femmes qui veulent jouer au football. Il y a beaucoup de potentiel, mais pour l'exploiter, il faut créer des structures. Nous devons développer des idées et des modèles afin d'avoir du succès à moyen et à long terme - dans la relève, mais aussi dans l'équipe nationale. Le fait qu'une personne comme Pia Sundhage soit venue montre que nous avons aussi du potentiel dans ce domaine.

Quel est votre rôle?

Je suis d'une part responsable de l'équipe nationale A et, en accord avec Pia, je rendrai notamment visite aux joueuses, et d'autre part, je suis également chef de projet du programme Legacy. Nous devons trouver quel est le meilleur modèle pour le football féminin en Suisse. Pour cela, nous devons apprendre et essayer beaucoup de choses.

Vous avez récemment entraîné une équipe de filles, car vos filles jouent aussi au football. Quelle est la différence avec les hommes?

Les différences ne sont pas si grandes, le plus important est la passion. Les filles veulent apprendre et demandent pourquoi il faut faire quelque chose de telle ou telle manière. Et quand elles le savent, elles s'investissent à fond. A 100%.