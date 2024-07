Granit Xhaka n'est pas encore à 100%.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si la participation du capitaine de l'équipe de Suisse au match de samedi contre l'Angleterre n'est pas remise en cause, le moins que l'on puisse dire est que sa semaine d'entraînement n'aura pas été optimale. «Il va s'entraîner en partie sur le terrain et en partie à la salle de gym ce jeudi», a expliqué Sergio Affuso, l'un des porte-paroles de l'équipe de Suisse. Le numéro 10 de la Nati n'aura donc, au mieux, qu'une séance complète dans les jambes, celle de veille de match vendredi. Pas l'idéal. Évidemment, il a tellement joué cette saison qu'il ne risque pas de manquer de rythme, mais le doute concernant sa blessure aux adducteurs n'est pas totalement levé. Coup de bluff, simple précaution ou volonté d'étouffer un problème plus sérieux? La réponse restera secrète jusqu'à samedi, sans doute.

Ruben Vargas, lui, a repris l'entraînement à 100% avec le groupe ce jeudi. Murat Yakin aura donc ses 26 joueurs à disposition pour affronter l'Angleterre samedi à 18h à Düsseldorf et tenter de devenir le premier sélectionneur de l'histoire à emmener la Suisse en demi-finale d'un grand tournoi.