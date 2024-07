Lothar Matthäus pronostique à nouveau contre la Suisse

1/6 Lothar Matthäus prédit un score de 1-0 pour l'Angleterre contre la Suisse.

Cédric Heeb

«Je pense que la plus grande expérience fera de justesse pencher la balance en faveur du tenant du titre.» Telle était la prédiction de Lothar Matthäus avant le match de la Nati contre l'Italie. Son pronostic: 1-0 pour la Squadra Azzurra.

Mais c'était raté! Remo Freuler et Ruben Vargas ont couronné une solide performance suisse avec leurs buts et ont ainsi mené la Suisse sur le chemin d'une victoire 2-0 hautement méritée. Le champion en titre a dû faire ses valises. L'Angleterre attend maintenant – et le champion du monde 1990 pronostique à nouveau contre la Suisse!

Dans «Bild», Lothar Matthäus prédit à nouveau un 0-1 pour les adversaires. Non pas parce que la Nati serait en soi plus faible que les Anglais, mais parce que «je me suis aussi laissé un peu abuser par la forte performance des Autrichiens contre les Pays-Bas avant de faire mon pronostic pour Autriche - Turquie». Il avait pronostiqué un score de 2-1 pour nos voisins, et c'est finalement ce résultat qui s'est affiché au tableau d'affichage pour les Turcs.

Une Nati de «classe mondiale»

Malgré tout, Lothar Matthäus, qui a été champion d'Europe en 1980, accorde beaucoup de qualité à l'équipe de Murat Yakin et lui attribue même un qualificatif particulier: «S'ils jouent encore une fois des matches de classe mondiale comme contre l'Italie, ils ont aussi de bonnes chances contre l'Angleterre, qui est pour moi jusqu'à présent l'une des plus grandes déceptions de cet Euro.»

Le capitaine de la Nati Granit Xhaka pourrait une fois de plus devenir une grande figure. «L'un des joueurs les plus remarquables du tournoi», comme le dit Lothar Matthäus. Xhaka pourrait en outre battre un record lors du match contre les Three Lions. Si le chef d'orchestre du milieu de terrain remporte une nouvelle fois le trophée d'«Homme du match» – ce serait son troisième dans cet Euro –, il rejoindra Cristiano Ronaldo et Andrés Iniesta, les seuls à avoir reçu six distinctions de ce type à l'Euro.

D'ailleurs, Lothar Matthäus pense qu'en plus de l'Angleterre, la France (2-1 contre le Portugal), les Pays-Bas (2-0 contre la Turquie) et – bien sûr — l'Allemagne, pays hôte, (5-4 tab contre l'Espagne) se qualifieront pour les demi-finales.

