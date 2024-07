Une altercation mêlant le sélectionneur de la Slovaquie Francesco Calzona et le milieu des Three Lions Declan Rice a éclaté à la fin du match entre l'Angleterre et la Slovaquie (2-1). Selon le «Dailymail», le footballeur aurait en outre insulté le coach italien.

Selon le «Dailymail», qui a sollicité l'aide d'un spécialiste de la lecture sur les lèvres, le joueur d'Arsenal aurait proféré des insultes à l'adresse de l'entraîneur adverse.

Blick Sport

Que l'air doit être lourd à Bratislava en ce moment. Alors que la Slovaquie menait au score et se dirigeait tout droit vers le premier quart de finale de son histoire, un geste somptueux de Jude Bellingham à la... 95 e minute a permis aux Anglais d'égaliser. Harry Kane est ensuite venu sceller leur sort au début prolongations (2-1 ap.). A la fin, c'est donc l'Angleterre qui a composté son billet pour les quarts de finale et qui s'est offert le droit d'affronter la Suisse.

Au coup de sifflet final, le sélectionneur de la Slovaquie Francesco Calzona a ressenti le besoin de discuter avec Umut Meler. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'officiel, le coach italien a croisé la route de Declan Rice, milieu de terrain des Three Lions et une bagarre a alors soudainement éclaté. Calzona a d'abord poussé le joueur 25 an vers le côté. Ce dernier a réagi en criant des mots à l'adresse de l'Italien, tandis que ses coéquipiers s'efforçaient de le retenir.

Rice aurait proféré des insultes

Selon le «Dailymail», qui a sollicité l'aide d'un spécialiste de la lecture sur les lèvres, le joueur d'Arsenal aurait proféré des insultes à l'adresse de l'entraîneur adverse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Francesco Calzona est revenu sur l'incident plus tard en conférence de presse et a livré sa version des faits: «Je n'ai pas aimé le fait que le temps de jeu des Anglais n'ait pas été sanctionné. J'ai dû parler aux arbitres et Rice ne voulait pas partir, il est resté là». Mais une fois les esprits calmés, Declan Rice se serait excusé et les deux hommes se seraient réconciliés.