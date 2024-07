Luis De La Fuente: «J'ai la meilleure équipe et les meilleurs joueurs»

Luis De La Fuente a fait l'éloge de son équipe en conférence de presse.

«J'ai la meilleure équipe et les meilleurs joueurs», lance Luis De La Fuente en conférence de presse après la large victoire de l'Espagne face à la Géorgie en huitième de finale (4-1). Est-ce que le sélectionneur espagnol a tort? Possible sur le plan des individualités, mais concernant l'homogénéité de son groupe et sa faculté à jouer ensemble, il faut lui laisser le fait que ce sont bien les Espagnols qui sont les plus convaincants depuis le début de cet Euro.

Ce dimanche encore, face à une Géorgie courageuse et qui a su battre le Portugal, certes remanié, quelques jours plus tôt, son équipe n'a pas concédé le moindre tir cadré. Le but géorgien? Un autogoal de Robin Le Normand à la 18e. De quoi faire douter les Espagnols qui étaient alors menés pour la première fois lors de cet Euro et confrontés à un bloc bas? Absolument pas.

«Nous avons su garder la tête froide»

«Nous ne pouvons pas contrôler le match tout le temps, reconnait toutefois le sélectionneur espagnol, lequel est devenu le premier à aligner quatre victoires de suite à l'Euro. Les adversaires sont bons et peuvent aussi marquer. Mais nous avons su garder la tête froide. Nous savions que le danger venait des contres et des transitions.» La séquence de la 18e minute de jeu a cependant été la seule alerte pour une défense espagnole qui encaissait là son premier but du tournoi.

Devant, les fusées Nico Williams et Lamine Yamal ont régalé, comme lors du match face à l'Italie, lorsqu'ils avaient fait souffrir Federico Di Marco et Giovanni Di Lorenzo. D'ailleurs, comme lors de ce deuxième match de groupe où ils ont buté sur un grand Gianluigi Donnarumma, les deux pépites espagnols ont été à la peine à la finition. Même si le joueur de l'Atletic Club de Bilbao a été l'auteur du troisième but.

36 tirs sur la cage géorgienne

Face à la Géorgie, c'est Giorgi Mamardasvhili qui s'est fait l'auteur d'un match très solide. «Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, nous aurions pu finir le match à 8-1», fait remarquer Luis De La Fuente, lequel s'est naturellement montré très satisfait de la performance de son équipe face à une «une bonne équipe». Le nombre de tentatives espagnoles sur la cage géorgienne, 36, contre 4 pour les Géorgiens, est d'ailleurs un record lors d'un Euro.

C'est donc en pleine confiance que les Espagnols vont se présenter ce vendredi à Stuttgart pour y défier l'Allemagne pour une finale avant l'heure. Une sélection qui ne fait pas peur à Luis De La Fuente. «Chaque équipe à ses défauts, aucune n'est parfaite. Nous avons nos forces et nos faiblesses. L'Allemagne est une super équipe, qui possède de super joueurs, certain des meilleurs. Elle est très disciplinée, le football allemand est une machine. Mais ils vont affronter une équipe similaire, bien organisée et affamée. Cela sera un match serré, et les détails vont faire la différence.»

Et malheureusement pour les Allemands, cette équipe espagnole, déjà très impressionnante, estime encore disposer d'une marge de progression. «Nous devrons continuer à travailler sur nos forces et nous améliorer, car nous ne sommes pas parfaits, poursuit le sélectionneur de la Roja. Nous nous améliorons chaque jour.» Preuve en est une nouvelle fois ce dimanche, avec le premier but d'un Espagnol, en l'occurrence Rodri, de l'extérieur de la surface dans un Euro en 24 ans. La Mannschaft est prévenue, alors que, de leur côté, les spectateurs neutres peuvent cocher la date et l'heure du rendez-vous dans leur calendrier.