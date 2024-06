«La Suisse a dominé l'Italie dans tous les secteurs»

Alain Kunz , Christian Finkbeiner et Matteo Bonomo

Quel match de l'équipe de Suisse! Les 6000 Suisses présents à Berlin ont apprécié le spectacle. Les millions devant leur télévision au pays, et même les anciens joueurs ont pris du plaisir en voyant leurs successeurs s'éclater autant et dominer l'Italie avec une telle maîtrise!

David Sesa, ancien international (94-01)

«La victoire des Suisses est hautement méritée. Ils ont gagné le match sans problème. L'Italie, en revanche, a été très mauvaise. Je peux même dire que c'est l'équipe nationale italienne la plus faible dont je me souvienne. Mais cela ne doit pas minimiser la performance des Suisses. Ils ont dominé sur toutes les lignes et se sont qualifiés de manière extrêmement méritée. C'est super et c'est aussi une excellente publicité pour le football suisse. L'Italie n'a jamais été dangereuse et n'a jamais vraiment tiré au but. La victoire n'a jamais été menacée. Super pour la Suisse. Super pour le football suisse».

David Sesa, 36 matches en équipe nationale.

Ciriaco Sforza, ancien international (91-01)

«Une victoire méritée et une forte performance de tous les joueurs!»

Ciriaco Sforza, 79 matches en équipe nationale.

Raimondo Ponte, ancien international (78-84)

«Les Suisses ont fait preuve d'une performance impressionnante et ont totalement mérité leur victoire. Ils ont dominé le match du début à la fin. L'équipe italienne a été très décevante. La Suisse a été au top».

Raimondo Ponte, 34 matches en équipe nationale.

Kubilay Türkyilmaz, 62 matches en équipe nationale.

Massimo Ceccaroni, plus de 340 matches pour le FC Bâle.

Kubilay Türkyilmaz, ancien attaquant de la Nati (88-01) «Nous sommes bons dans tous les domaines. Sur le terrain, nous avons couvert tous les espaces, tant offensivement que défensivement. Dès que nous avons perdu le ballon, nous avons été agressifs. Précis dans les passes et dans le contrôle du ballon. L'Italie a été une catastrophe, lente et sans idées. Trop prévisible, si facile à défendre pour nous. Même quand Murat changeait les joueurs, rien ne changeait, nous étions toujours présents. L'Italie a montré trop peu de choses pour mettre la Suisse en difficulté à ce niveau. La Suisse a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions, y compris en défense. Mais cette Italie est du même niveau que la Hongrie et l'Ecosse». Massimo Ceccaroni, nouveau directeur de l'académie du LS «Dans ce match, il n'y avait qu'une seule équipe. La Suisse était meilleure à tous les niveaux. Tactiquement, techniquement, en termes d'intensité et de créativité, il y a eu beaucoup plus de la part de la Suisse. Il est très décevant que les Italiens n'aient pas réagi. La Suisse mérite sa place en quarts de finale, elle a fait un grand match sans pour autant se surpasser».