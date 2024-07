Jude Bellingham sera-t-il sur le terrain face à la Suisse?

Blick Sport

Toute l'Angleterre a soufflé un gros «ouf» de soulagement ce dimanche, lorsque Jude Bellingham, auteur d'un magnifique retourné acrobatique, a pu égaliser face à la Slovaquie à la 95e. But qui a permis à la partie d'aller en prolongations, et de voir les Three Lions triompher grâce à un but de Harry Kane.

La Suisse est ainsi fixée sur son sort, c'est bien l'Angleterre qu'elle affrontera samedi à Düsseldorf. Mais Gareth Southgate, toujours autant critiqué, voire plus même après la nouvelle piètre prestation de son équipe, pourra-t-il aligner son joyau lors de ce quart de finale?

Suspendu face à la Suisse?

La question se pose puisque pour célébrer son but, aussi important que spectaculaire, le joueur du Real Madrid s'est illustré d'un geste qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a été qualifié de «provocation» envers les fans slovaques. Selon «The Athletic», le joueur de 21 ans risque une suspension. Le règlement de l'instance dirigeante du football européen indique en effet que tout «geste obscène, offensant ou insultant» est passible d'un carton rouge.

Sur X, Jude Bellingham a rapidement tenu à expliquer son geste, indiquant qu'il s'agissait «d'une blague privée en direction de quelques amis proches qui étaient présents au match. Je n'ai que du respect envers l'équipe de Slovaquie et pour la façon dont elle a joué ce soir.» Reste maintenant à savoir si la commission de discipline, une fois en possession du rapport de l'arbitre, décidera de croire ou non le joueur anglais.