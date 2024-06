La Suisse connaît son adversaire en quarts de finale! L'Angleterre, au bord de l'élimination, est parvenue à retourner le score et à sortir la Slovaquie en prolongations (2-1 ap)

L'Angleterre revient de l'enfer et affrontera la Suisse

L'Angleterre revient de l'enfer et affrontera la Suisse

Harry Kane a inscrit le but de la victoire pour l'Angleterre.

Blick Sport

L'Angleterre revient de loin. Très loin. À la 95e minute du temps réglementaire de cette partie, les Three Lions étaient menés 1-0 face à la Slovaquie. L'élimination sans gloire en huitièmes de finale leur tendait les doigts. Jusqu'à l'élévation dans les airs de Jude Bellingham qui, sur une longue touche et une déviation, a tenté un retourné acrobatique qui a fini au fond des filets. Les supporters anglais pouvaient exulter, eux qui étaient proches de vivre une nouvelle désillusion.

Car tout avait mal commencé pour la troupe de Gareth Southgate. Un but a longtemps cru faire le bonheur des Slovaques. Cette réussite est tombée à la 25e minute, après un placement catastrophique de la défense anglaise. David Strelec a parfaitement attendu avec le ballon avant de servir Ivan Schranz dans la profondeur. Seul face à Pickford, le joueur du Slavia Prague n'a pas tremblé pour ouvrir le score.

Bien sûr, les Anglais ont eu de nombreuses occasions dans cette rencontre. La plus grande, jusqu'à l'égalisation, ayant eu lieu juste après la pause (50e). Phil Foden pensait avoir remis les compteurs à zéro après un joli mouvement mais il était hors-jeu de quelques centimètres. La plus grosse action côté slovaque après l'ouverture du score a été un lob tenté par Strelec, qui a battu Pickford mais qui est passé juste à côté de sa cage (55e). Avant le splendide but de Bellingham, l'Angleterre avait même touché le poteau. Puis, les prolongations.

Dans leur lancée, les Anglais sont parvenus à rapidement prendre les devants, sur une tête à bout portant de Harry Kane. L'attaquant du Bayern montrait la voie à son équipe. Pour la petite histoire, la réussite du capitaine (91e) est tombée avant l'égalisation de Bellingam (90e+5). Un but au début des prolongations qui suffit donc, cette fois, au bonheur de l'Angleterre.

Finaliste en 2021, les protégés de Gareth Southgate accèdent donc aux quarts de finale. Là, ils y retrouveront l'équipe de Suisse, qui a battu l'Italie samedi (2-0). La Nati a l'occasion d'éliminer coup sur coup le vainqueur et le finaliste du dernier Euro. Mais il faudra à nouveau réaliser un exploit face à une sélection anglaise remplie de talents. La confrontation aura lieu samedi prochain (18h), à Düsseldorf.