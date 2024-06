La Nati a fêté sa victoire en famille et en pizza

Tout d'abord, les joueurs de la Nati ont servi à leur famille et à leurs proches une victoire 2-0 contre l'Italie. Et puis, après le coup de sifflet final, ils ont reçu des baisers, des pizzas et des boissons fraîches par-dessus le marché.

1/31 Remo Freuler, héros de l'Italie, remercie Kiki pour son soutien.

Lucas Werder et Toto Marti

Les stars de la Nati se voient servir une pizza après chaque match. Cela leur permet de récupérer des calories le plus rapidement possible après leur travail. Après leur performance exceptionnelle en huitièmes de finale de l'Euro, les Suisses ont décidé de manger plus tranquillement. Ils ont partagé leur pizza avec leurs familles et leurs amis dans les tribunes du Stade olympique de Berlin.

Fabian Schär est arrivé auprès de sa famille avec deux pizzas dans ses bagages. Son amie Alexandra lui fait un gros bisou, sa mère Marion et son père Martin lui ont donné une chaleureuse accolade. Mais il n'y a pas que chez les Schär que l'on se réjouit de la livraison des repas. Les Widmer sont apparemment de grands fans de pizza. Bien que Silvan ait été contraint de regarder le match contre l'Italie pour cause de suspension jaune, il a pu partager une pizza avec sa femme Céline et ses filles Zoé et Alissa après la qualification pour les quarts de finale.

Ce n'est qu'après avoir offert une part à son fils Lian que Renato Steffen a pu aller chercher un baiser auprès de son épouse Qendresa. Remo Freuler a distribué lui aussi des baisers à ses proches. Après que les médias italiens ont déformé ses déclarations lors de la conférence de presse, son épouse Kiki a pris la défense de son mari sur Instagram. En plus de son but pour le 1-0, la star de la Nati a remercié le public de son formidable soutien par un baiser.

Akanji apporte les boissons

Des marques de tendresse sont également échangées entre Fabian Rieder et sa petite amie Lea. Tout comme Yann Sommer et ses proches. En plus de son épouse Alina, de son père Daniel et de sa mère Monika, le gardien de la Nati a déjà presque la moitié de son fan-club avec lui. Ruben Vargas peut également compter sur un soutien important. Après son but de rêve, le héros du match échange avec son père Victor, sa mère Fabienne, son frère Manuel et plusieurs amis.

Du côté des Ndoye, Issa et Eva étaient présents à Berlin. Le frère et la sœur de Dan avaient promis qu'ils resteraient en Allemagne jusqu'à l'élimination de la Suisse. Les vacances devront donc attendre. Par contre, faut-il déjà regarder les vols entre Dakar et Berlin au matin du 14 juillet? Car si la Nati atteint la finale, la grand-maman Bineta rejoindrait directement l'Allemagne depuis le Sénégal.

Toute la famille est présente auprès de Manuel Akanji. En plus de son épouse Melanie, enceinte, et de son fils Aayden Malik, le défenseur de la Nati fournit des boissons fraîches à sa sœur Sarah, à son père et à d'autres membres de la famille. Juste ce qu'il faut, vu les températures estivales à Berlin. Comme une pizza après une victoire contre l'Italie. Avant un bon kebab.

