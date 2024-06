Remo Freuler contraint de s'excuser après des propos sur l'équipe d'Italie

1/6 Remo Freuler a dû s'excuser après avoir prononcé des propos polémiques mercredi en conférence de presse.

Cédric Heeb et Carlo Emanuele Frezza

Lors de l'Euro 2021, la Suisse avait déjà affronté l'Italie, mais à l'époque en phase de groupes et non en huitièmes de finale comme cette année. La Nati s'était alors inclinée 3-0.

«Quelle leçon en avez-vous tiré?», a-t-on ainsi demandé à Remo Freuler lors de la conférence de presse de mercredi matin. «Eh bien, depuis, nous avons fait deux matches nuls et nous sommes allés au mondial, pas eux». Par «eux», le joueur de la Nati fait référence aux Italiens, qui ont terminé deuxièmes derrière la Suisse lors des qualifications pour la Coupe du monde et qui ont ensuite échoué en barrages face à la Macédoine du Nord.

Des propos qui ont été perçus comme un affront au fait aux champions d'Europe en titre par certains médias et par de nombreux fans italiens. A tel point que de nombreux commentaires incendiaires parsèment désormais le dernier post Instagram de l'actuel joueur de Bologne. «Rat, ne reviens plus jamais en Italie», peut-on ainsi lire. «Essaie d'abord de gagner quelque chose, tu pourras ensuite parler, loser», s'emporte un autre.

Freuler s'excuse et sa femme prend sa défense défend

Face à cette polémique naissante, Remo Freuler a tenté de se justifier mercredi au sein d'une story Instagram. «J'aimerais tirer au clair une déclaration que j'ai faite et qui a été mal interprétée», déclare-t-il en guise d'introduction. «J'insiste sur le fait que mon intention n'a jamais été de provoquer ou de me moquer de l'Italie». Il jure qu'il apprécie ce pays et qu'il a «un énorme respect pour l'histoire des Azzurri et pour ce qu'ils sont.»

Lors de cette même conférence de presse, il avait expliqué que l'Italie était devenue une deuxième maison pour lui et sa famille. «Je suis vraiment désolé que mes paroles aient été interprétées comme une provocation», conclut Remo Freuler, qui dit avoir hâte de disputer un grand match samedi.

Kristina Freuler, éponse de Remo, a elle aussi commenté le dernier post Instagram de son bien-aimé afin de le défendre: «Tous ces commentaires contre mon mari sont ridicules et primaires. Il semble que tous ceux qui écrivent de tels commentaires n'ont jamais appris à la maison ce qu'est le respect». Elle aussi souligne que l'Italie est sa deuxième maison: «Nous aimons les gens, le pays et la vie là-bas. Alors ne soyez pas comme ça.»

