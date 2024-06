Roumains et Slovaques vont-ils s'affronter à 100%?

1/5 Avant son dernier match de poule, la Roumanie pointe en tête du groupe E avec 3 points, 3 buts marqués et 2 encaissés.

Yannick Peng

Slovaques et Roumains vont-ils résister à la tentation? Le deux équipes s'affrontent mercredi à 18h00 à Francfort pour une place en huitièmes. Mais il est une donnée qui en inquiète plus d'un: en effet, un match nul permettrait aux deux nations de valider leur ticket pour les huitièmes de finale, indépendamment du résultat entre la Belgique et l'Ukraine, qui croiseront le fer au même moment à Stuttgart.

De quoi faire craindre un pacte de non-agression et un «match de la honte» semblable à celui qui avait entaché la coupe du monde 1982 à Gijon, en Espagne. L'Allemagne et l'Autriche s'étaient alors contentées de faire circuler après l'ouverture du score de la Mannschaft pour maintenir ce résultat de 1-0, synonyme de qualification pour les deux équipes. Une alliance qui avait entraîné l'élimination de l'Algérie.

Mais revenons-en au groupe E de l'Euro 2024: au moment d'aborder leur ultime match de leur poule, les quatre équipes du groupe (Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine) ont toutes marquées 3 points, les Roumains pointant actuellement en tête du classement grâce au nombre de buts marqués, devant la Belgique et la Slovaquie. Les Ukrainiens sont quant à eux dans la position la plus inconfortable, car ils présentent la différence de buts la plus faible. Si les deux matches du groupe E se terminent par un nul mercredi, la Zbirna restera à la quatrième place et sera éliminéé. Malgré quatre points.