Des fans anglais lancent de la bière sur Gareth Southgate

Gareth Southgate est à la tête de l'Angleterre depuis 2016.

Une victoire 1 à 0 contre la Serbie, un match nul 1 partout face au Danemark et un 0 à 0 contre la Slovénie. Avec ces trois résultats, l'Angleterre s'est assurée la première place du groupe C avec 5 points. Bien (trop) maigre pour la plupart des fans des Three Lions qui ont trouvé en Gareth Southgate le parfait bouc émissaire.

Mardi soir, après le match nul face à la Slovénie, l'équipe d'Angleterre et son entraîneur ont fait un tour d'honneur devant leurs fans qui avaient fait le déplacement. De la tribune, plusieurs gobelets de bières ont été lancé depuis la tribune de Cologne. Les contenants vides étaient dirigés vers une personne: Gareth Southgate. Le coach, interrogé sur la grogne des supporters, s'est exprimé après la rencontre au micro de la BBC: «Ils ne sont pas contents de moi, c’est la réalité et je ne la nierai pas.»

Southgate sous le feu des critiques

Régulièrement critiqué pour son management de l'Angleterre, Gareth Southgate a vu la polémique gonfler après le match nul face au Danemark.

En plus du public, la presse et les différents consultants sportifs des chaines ne sont pas tendres avec le coach. «Southgate veut que l'Angleterre soit aimée, mais comment peut-on aimer la performance contre la Slovénie?» écrivait le journal The Telegraph. Des réactions que Gareth Southgate ne semble pas comprendre: «Je n’ai vu aucune autre équipe qualifiée et recevoir pareil traitement. Je le comprends mais je suis très fier des joueurs et de la manière dont ils font avec.»