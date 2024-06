Le kebab de la victoire pour la Nati

Comme n'importe quels jeunes hommes en virée à Berlin, les internationaux suisses ont succombé à la tentation du kebab de milieu de soirée.

Silvan Widmer n'a pas participé à la victoire face à l'Italie, le latéral droit de l'équipe de Suisse étant suspendu, mais il n'a pas raté son tour dans la file pour... le kebab d'après-match!

Comme n'importe quels jeunes hommes en virée à Berlin un samedi, les internationaux suisses ont en effet succombé à la tentation du kebab de milieu de soirée afin de reprendre des forces. Ils l'avaient bien mérité, eux qui avaient éliminé la Squadra Azzurra quelques heures plus tôt.

Murat Yakin avait prévenu: ses joueurs avaient le droit de fêter en famille ce samedi soir, mais avec modération. Dimanche, tout ce petit monde s'envole pour retrouver le camp de base de Stuttgart, où un entraînement est prévu pour ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu samedi. Silvan Widmer aura ainsi l'occasion d'éliminer son kebab!

Lundi, les joueurs de l'équipe de Suisse seront au repos afin de bien récupérer de leurs émotions et de régénérer les corps. Murat Yakin et son staff, eux, se pencheront sur la meilleure façon d'éliminer l'Angleterre ou la Slovaquie. Et, dès mardi, retour à l'entraînement collectif en vue de la rencontre de samedi à Düsseldorf, laquelle peut permettre à l'équipe de Suisse d'entrer encore un peu plus dans l'histoire.