La réaction des héros suisses après le match

Remo Freuler peut célébrer son premier but.

Blick Sport

Alors que les klaxons résonnent dans toutes les villes de Suisse, que le public présent à Berlin chante et que les joueurs célèbrent dans le vestiaire, la RTS a réussi à mettre la main sur quelques joueurs pour leur poser des questions. Voici les réactions des joueurs de la Nati après le huitième de finale et la qualification face à l'Italie.

Dan Ndoye: «C'est vraiment magique»

«La sensation est magnifique. On a fait le match qu'il fallait. Toute l'équipe a travaillé pour cette victoire. Passer en quarts de finale, c'est vraiment magique. Magnifique deuxième but de Vargas… J'attendais au cas où pour un éventuel rebond. Mais quelle frappe il met. C'est un but magnifique. Est-ce que je réalise? Je pense qu'on le mérite, avec le match et le début d'Euro qu'on a fait. Tout le monde travaille ensemble – on a une magnifique atmosphère dans l'équipe. J'ai joué plus bas aujourd'hui et je pense avoir fait le match qu'il fallait aujourd'hui. J'espère suffisamment me reposer pour être prêt à rejouer dans cette position… ou une autre. Je m'adapte.»

Murat Yakin: «Les beaux rêves arrivent»

«On a super bien commencé, avec un pressing et un contrôle de balle. On a bien contrôlé le match. Les beaux rêves arrivent de temps en temps. Je suis fier parce qu'on a dominé dès la première minute contre l'une des plus grandes nations d'Europe. On va profiter du moment et récupérer.»

Remo Freuler: «Un beau but, mais un travail d'équipe»

«Notre premier but montre qu'on est une équipe très compacte. Ce but est beau, mais c'est tout un travail d'équipe. Marquer un goal en huitième de finale, devant la famille en tribunes, c'est de sacrées émotions. Je n'ai pas souvent vécu ce genre de jolis moments. C'est bien de pouvoir aider l'équipe. On va profiter avec un peu de vin (rires).»

Breel Embolo: «C'est mérité»

«C'était un match qu'on a bien entamé. Une superbe première mi-temps, avec et sans la balle. Je savais que c'était un match important. Je suis déçu de ne pas avoir mis le premier but car si je mets un peu plus bas, elle rentre. On n'a pas douté. C'est mérité. En première période, on aurait pu jouer plus agressivement. Je suis content pour la Suisse, pour nous. Être éliminé au Qatar, ça a fait mal longtemps. On a eu une autre chance et on a réussi à la saisir. On a une semaine pour savourer.»