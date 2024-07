Voilà 43 ans que la Suisse n'a pas battu l'Angleterre

La Suisse affrontera l'Angleterre en quarts de finale de l'Euro, avec ambition, mais aussi une légitime prudence: la Nati n'a plus gagné contre les Three Lions depuis 13 matches.

1/7 L'Angleterre, l'une des nations favorites de l'Euro, a réalisé un tournoi décevant jusqu'à présent.

Lucas Werder

La Suisse va jouer son deuxième quart de finale consécutif à l'Euro. Et comme l'Espagne il y a trois ans, c'est un gros morceau qui attend la Nati. Malgré un tournoi médiocre jusqu'à présent, l'Angleterre s'est elle aussi qualifiée dimanche soir pour les quarts. L'équipe de l'entraîneur Gareth Southgate s'est imposée in extremis contre la Slovaquie après prolongation (2-1).

Alors que les supporters suisses ont dû patienter 31 ans pour revoir une victoire de la Nati face l'Italie, l'attente dure même depuis 43 ans dans le cas de l'Angleterre. En mai 1981, la Suisse avait fêté une victoire 2-1 devant 40'000 fans à l'ancien Parc Saint-Jacques lors des qualifications pour la Coupe du monde. L'entraîneur de la Nati à l'époque? Paul Wolfisberg. Les buts avaient été marqués par Fredy Scheiwiler et Claudio Sulser. Malgré cet exploit, la Nati n'avait pas pu se qualifier pour la Coupe du monde 1982.

Au cours des 13 matches qui ont suivi cette victoire mémorable, la Nati a connu dix échecs et trois nuls. La dernière fois que la Suisse et l'Angleterre se sont rencontrées dans un match officiel, c'était en 2019. Lors du match pour la troisième place de la Ligue des nations, l'Angleterre s'était imposée de justesse aux tirs au but.

Les Three Lions continuent de décevoir

Tout comme la Squadra Azzurra, les Three Lions se sont jusqu'ici montrés dans une forme inquiétante. L'équipe de Gareth Southgate a certes remporté son groupe devant le Danemark, la Slovénie et la Serbie, mais elle n'a réussi à marquer que deux buts lors de ses trois premières poules, malgré une valeur marchande estimée à 1,52 milliard de francs. Ce dimanche, les Anglais n'ont pas non plus convaincu contre la Slovaquie.

La Suisse ne devra donc pas se cacher samedi prochain à Düsseldorf (18h), même si les Three Lions restent favoris.