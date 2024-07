Voici à quoi pourrait ressembler l'équipe de Suisse en 2026

1/8 A quoi pourrait ressembler la Nati lors de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique?

Christian Finkbeiner

Au goal

Yann Sommer (35 ans) a disputé sa cinquième phase finale en tant que numéro 1 en Allemagne. Un changement à ce poste clé se profile désormais. Gregor Kobel (26 ans) se démène depuis longtemps et est considéré comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Et avec Yvon Mvogo (30), Philipp Köhn (26), Jonas Omlin (30) et les gardiens des moins de 21 ans Marvin Keller (22) et Pascal Loretz (21), la Nati dispose d'autres portiers performants.

Conclusion: même pour la Coupe du monde 2026 (les qualifications pour la Coupe du monde commenceront au printemps 2025), nous n'avons pas de souci à nous faire au niveau des gardiens.

L'avenir appartient à Gregor Kobel.

En défense

Manuel Akanji s'est imposé comme le chef incontesté de la défense lors de l'Euro. Il devrait le rester pendant plusieurs années puisque le joueur de Manchester City n'a que 28 ans et son contrat avec le club anglais court encore jusqu'en 2027. La situation est différente pour Fabian Schär (32 ans) et Ricardo Rodriguez (31 ans). Pour eux, le facteur décisif sera de savoir s'ils joueront encore dans un club de haut niveau dans deux ans. Alors que Schär possède un contrat avec Newcastle qui expire en 2025, Rodriguez, la constance en personne en équipe nationale, est à la recherche d'un club.

Avec Nico Elvedi (28 ans), un autre joueur expérimenté était présent en tant que back-up en Allemagne, mais il a récemment stagné avec Gladbach. Malgré tout, il pourrait changer d'air comme il le souhaite, d'autant plus qu'il peut quitter le club contre une indemnité de transfert fixée à 10 millions d'euros. Wolverhampton serait toujours intéressé par le Zurichois. De son côté, le capitaine des M21 Leonidas Stergiou (22 ans) est polyvalent en défense.

D'autres défenseurs prometteurs devraient rejoindre l'équipe dans les mois ou années à venir. Becir Omeragic (22 ans) s'est établi comme titulaire à Montpellier. Le club de Ligue 1 ne devrait d'ailleurs être qu'une étape intermédiaire pour le Genevois, qui n'était pas du voyage en Allemagne à cause d'une blessure. Aurèle Amenda (20 ans) vient d'être transféré à l'Eintracht Francfort, mais doit d'abord y faire ses preuves. Albian Hajdari (21 ans) a, lui, réalisé une belle saison avec Lugano.

Becir Omeragic est titulaire dans l'équipe de Montpellier

Le potentiel est moindre sur les côtés. Silvan Widmer (31 ans) est un joueur d'équipe très précieux. Mais à part ça? Jordan Lotomba (25 ans), Ulisses Garcia (28 ans) et Kevin Mbabu (29 ans) doivent franchir une étape pour devenir un élément fixe de la Nati. Parmi les jeunes, Lewin Blum (22 ans) pourrait devenir une option.

Publicité

Conclusion: les jeunes doivent accélérer s'ils veulent supplanter les vétérans aux côtés du chef de la défense Akanji. Les côtés de la défense restent une zone problématique pour la Nati.

Au milieu de terrain

Granit Xhaka sera toujours le capitaine et le leader incontesté dans deux ans. Remo Freuler (32 ans) restera lui aussi une option, Michel Aebischer n'a que 27 ans, Vincent Sierro un an de plus et peut-être que Denis Zakaria (27 ans) deviendra enfin le très bon milieu que beaucoup prédisent. Fabian Rieder (22 ans) a réussi à conclure en beauté une première saison difficile à l'étranger grâce à un solide championnat d'Europe. Au VfB Stuttgart, il prend un nouveau départ et il serait surprenant que le Bernois ne s'y impose pas à moyen terme.

Quant à Ardon Jashari (21 ans), il reste à voir s'il parviendra à s'imposer à Bruges. Lui aussi est l'un des talents les plus prometteurs de l'ASF. Cameron Puertas (25 ans) est, lui aussi, certainement sur le radar, mais il ne pourra obtenir sa naturalisation qu'en 2025 en raison d'une inscription à son casier judiciaire. L'Espagnol qui a grandi à Lausanne a réalisé une belle saison avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Filip Ugrinic (25 ans), qui joue à Young Boys, a déjà goûté à l'équipe nationale. En M21, Alvyn Sanches (21 ans), Leon Avdullahu (20 ans) et Daniel Dos Santos (21 ans) ont tous un grand potentiel. Mais il est possible que la Coupe du monde 2026 arrive un peu trop tôt pour eux.

Conclusion: au milieu de terrain, la lutte pour les places aux côtés du capitaine Xhaka sera acharnée.

Publicité

Alvyn Sanches est l'un des plus grands talents suisses.

En attaque

Ce poste demeure le principal problème de la Nati, même en vue de la Coupe du monde 2026. S'il reste en bonne santé, Breel Embolo (27 ans) restera l'avant-centre numéro 1. Quant à Zeki Amdouni (23 ans), qui n'est pas un numéro 9 pur, il reste à voir où son parcours en club le mènera, tout comme Kwadwo Duah (27 ans). Un transfert de ce dernier dans une meilleure ligue semble probable. S'il s'y impose, il deviendra lui aussi un élément fixe de l'équipe nationale. Pour Jöel Monteiro (24 ans), naturalisé depuis peu, l'Euro est arrivé trop tôt, mais il reste sur le radar.

Jöel Monteiro a déjà goûté à l'air de l'équipe nationale.

La situation est toutefois meilleure sur les positions excentrées ou en retrait. Dan Ndoye (23 ans) est actuellement le joueur suisse le plus chaud sur le marché des transferts. Son potentiel éveille des fantasmes. Ruben Vargas (25 ans) s'est également illustré et a exprimé sa volonté de rejoindre un club plus important. Des points d'interrogation subsistent concernant Xherdan Shaqiri (32), Steven Zuber (32) et Noah Okafor (24).

Shaq a prouvé qu'il était toujours l'homme des grands moments et qu'il acceptait son rôle de joker. Le fait qu'il veuille revenir en Europe est une bonne chose pour la Nati, car elle peut toujours avoir besoin d'un joueur comme lui lors d'un tournoi. Pour Zuber, compte tenu de la concurrence, l'Euro pourrait être son dernier tournoi. Le potentiel footballistique d'Okafor est indiscutable, mais la manière dont il s'est comporté cette année en équipe nationale ne constitue pas une option. Il doit jouer régulièrement en club.

Et qui est-ce qui vient des M21? Peu ou pas du tout.

Publicité

Conclusion: l'attaque reste le principal problème de la Nati, même en vue de la Coupe du monde 2026.

L'équipe possible pour la Coupe du monde 2026

Kobel (Mvogo); Elvedi (Schär), Akanji, Omeragic (Rodriguez); Ndoye (Widmer), Zakaria (Freuler), Xhaka, Rieder (Aebischer); Puertas (Sanches), Vargas (Okafor); Embolo (Amdouni).