Les réactions des joueurs de l'équipe de Suisse à leur retour au pays

1/6 «Nous ne sommes plus la petite suisse», tonne Xherdan Shaqiri.

Bastien Feller Journaliste Blick

Les joueurs de l'équipe de Suisse ont fait leur retour sur le sol helvétique cet après-midi, et avant de rentrer à la maison, ou de partir en vacances, ils ont eu droit à un accueil de rockstars à Zurich. Là-bas, sur l'Europaplatz, des milliers de supporters de la Nati les y attendaient.

Leur arrivée peu avant 17h a été accompagnée de chants et de cris des jeunes et moins jeunes, tous là pour acclamer et féliciter leurs héros. Il faut dire que le parcours de l'équipe de Suisse lors de cet Euro 2024 a bien failli être historique puisqu'une place en demi-finale n'a été manquée qu'aux tirs au but face à l'Angleterre. Alors forcément, même après une nuit de repos, pour ceux qui auront réussi à s'endormir après toutes ces émotions, la frustration est encore bien présente dans les têtes.

Les joueurs remercient les supporters

Même si Granit Xhaka et ses coéquipiers préfèrent tout de même positiver au moment de tirer le bilan de leur aventure allemande. «C'est certainement douloureux, mais dans l'ensemble, cette équipe, avec tout le staff, a fait une très bonne performance, assure le capitaine sur une scène montée exprès pour l'occasion. Nous voyons chez les gens qu'ils sont très fiers de nous.» «Il était temps de montrer un autre visage, de rendre les gens fiers», ajoute quant à lui Breel Embolo.

Tireur malheureux lors de la séance de penaltys, Manuel Akanji a également souligné l'apport des milliers de Suisses qui ont pu faire le déplacement lors des matches de la Nati. «Il y avait une ambiance incroyable, nous l'avons ressentie sur le terrain, relève à juste titre le défenseur de Manchester City qui annonce déjà la couleur pour la Coupe du monde 2026. On aurait certainement pu faire mieux, espérons que nous y arriverons lors du prochain tournoi.»

«Nous ne sommes plus la petite Suisse»

Car oui, cette équipe de Suisse peut et doit se tourner sereinement vers le futur, elle qui a su, par l'intermédiaire de Murat Yakin et de son staff, opérer un changement de génération qui ne s'annonçait pas être simple. Notamment sur le plan offensif. «Tout le monde a faim. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils ont bien progressé, félicite quant à lui Xherdan Shaqiri auteur d'un but somptueux face à l'Ecosse dont lui seul a le secret. Nous ne sommes plus la petite Suisse. Nous avons une fois de plus montré que nous pouvions rivaliser avec les grands.»

«XS23» a par ailleurs expliqué ce qu'il lui était passé par la tête au moment d'essayer de marquer directement son corner au bout de la prolongation. «J'ai déjà essayé plusieurs fois en Amérique, sourit le Bâlois. Une fois, j'ai même marqué. J'ai vu dès le début du match que le gardien se tenait toujours quelques mètres devant sa ligne. Je me suis dit que j'allais essayer. C'était un beau tir.»

Publicité

Emil Bolli a droit à des adieux de star

Un beau tir qui aurait pu prolonger encore de quelques jours le travail de Emil Bolli, lequel cuisinait pour l'équipe nationale depuis 28 ans et qui s'en va vers une retraite bien méritée. Lui aussi a d'ailleurs eu droit à son moment de gloire, poussé sur le devant de la scène sous les «Emil, Emil, Emil» des joueurs. «C'est un très beau moment pour dire au revoir à une si grande équipe après un si grand tournoi. En 28 ans, j'ai cuisiné pour beaucoup de gens formidables. C'était une période merveilleuse avec la Nati», confie-t-il avant d'être remercié par un Granit Xhaka qui n'a pas manqué de le charrier avant de le remercier une dernière fois. «28 ans de présence, mais pas de match international, ce n'est pas très bon», rigole le numéro dix.

Le mot de la fin est revenu à Murat Yakin, qui n'a pas manqué d'une nouvelle fois remercier les supporters suisses pour leur soutien tout au long du tournoi. «Vous êtes uniques, nous avions la chair de poule», explique celui dont l'avenir est encore flou. Joueurs, staff, direction et supporters peuvent maintenant partir en vacances, le sentiment du devoir accompli et après avoir pu rêver de quelque chose d'extraordinaire, avant de se retrouver en septembre, pour la Ligue des nations.