Le cuistot de la Nati a des souvenirs plein la besace

1/10 Après 28 ans, Emil Bolli s'apprête à quitter son poste de cuisinier de l'équipe nationale.

Christian Finkbeiner

Les stars, ce sont les joueurs sur le terrain! Mais, parfois, les cadors se trouvent aussi en coulisses. Emil Bolli en est un. Un vrai.

Le but de Mario Gavranovic dans un taxi

Le moment le plus émouvant? «La victoire il y a trois ans en huitième de finale contre la France», répond sans hésiter Emil Bolli. «Là, l'équipe a encore fait un pas en avant». Mais lorsque Mario Gavranovic envoie la Nati en prolongation peu avant la fin du temps réglementaire, Emil Bolli n'est déjà plus dans le stade. «J'ai vu les deux derniers buts dans le taxi». A l'hôtel, il prépare le repas d'après-match et interrompt brièvement son travail pour les tirs au but.

Problème de cuisine en Crète

L'Euro 2021 a été un grand défi logistique pour Emil Bolli, car la Nati a voyagé à travers l'Europe et a joué ses matches à Bakou, Rome, Bucarest et Saint-Pétersbourg. Le fait que le tournoi se déroule pendant la pandémie de Covid lui complique encore la tâche. Mais le cuisinier de l'équipe nationale a l'habitude de faire face aux obstacles. Le talent d'organisation et l'improvisation sont de mise lorsqu'il s'agit d'importer ou de se procurer des denrées alimentaires dans des pays étrangers ou lorsqu'une cuisine ne correspond pas aux normes voulues par le chef. Il arrive alors, comme une fois en Crète, que la vaisselle contaminée soit cuite à la vapeur pendant une demi-heure dans une hotte aspirante.

Depuis 28 ans avec la Nati

Emil Bolli a été engagé une première fois par l'ASF à l'époque d'Uli Stielike, au début des années 90. Et lorsque la Nati a fait en son absence de mauvaises expériences culinaires lors du tournoi en Angleterre à l'occasion de l'Euro 1996, la Fédération a ensuite fait définitivement appel à lui. Depuis, il est présent sans discontinuer, le tournoi en Allemagne étant son neuvième avec l'équipe nationale A. Il a également déjà cuisiné pour les M21 et s'est envolé avec eux, entre autres, pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres - et l'année dernière, il a également participé pour la première fois avec les femmes au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. «Une très belle expérience».

Des poissons plutôt que des barres de fer

Emil Bolli est également à bord lorsque la Nati se rend en Turquie à l'automne 2005 pour le match retour du play-off de la Coupe du monde. Dès l'aéroport, la Nati est sous pression. «Le hall devant le contrôle des passeports était plein à craquer, bien que tous les guichets, sur une vingtaine, aient été ouverts. Mais ils faisaient exprès de ralentir. Pour chaque joueur, le contrôle durait deux à trois minutes», se souvient Emil Bolli. Lors du match lui-même, le cuisinier de la Nati est assis dans la tribune VIP du stade. «Mais nous aussi, nous avons dû fuir quand, soudain, certains se sont précipités sur nous avec des barres de fer». Le cuisinier de la Nati a de meilleurs souvenirs de la Coupe du monde au Brésil en 2014. A Porto Seguro, où la Suisse prend ses quartiers, il va chercher chaque matin à 4h30 du poisson frais au port de pêche situé à une demi-heure de route. «C'est ainsi que j'ai toujours été en contact avec les habitants».

L'employé du mois!

Emil Bolli crée un lien avec presque tout le monde, peu importe dans quel coin de la planète la Nati se retrouve. Le secret de son succès: «Je crois que j'ai une bonne façon d'aborder les gens. Je sais comment travailler avec eux et surtout avec qui je dois travailler». Emil Bolli n'est pas trop gêné de mettre la main à la pâte et de passer parfois plusieurs heures à préparer des légumes. Ses journées de travail commencent à 5h et se terminent souvent tard le soir. L'année dernière, en Nouvelle-Zélande, il a été élu «employé du mois» à l'hôtel de l'équipe nationale féminine.

Publicité

Un ordinateur portable en cadeau

Il est également bien accueilli par les joueurs et les joueuses. Toutes et tous apprécient son travail, lui qui essaie toujours de répondre aux souhaits personnels. En guise de remerciement, il reçoit parfois un cadeau de l'association ou des joueurs. Un ordinateur portable, un bon pour une montre ou même un sac rempli de pourboires. «Mais ce qui me fait le plus plaisir, ce sont les remerciements personnels. Car le matériel est éphémère».

Peu de viande pour les stars de la Nati

Comment l'alimentation a-t-elle évolué au fil des années? Cela dépend de chacun, dit Emil Bolli, mais de nombreux aliments sont aujourd'hui sans lactose ou sans gluten, et la cuisine se fait avec des acides gras insaturés. «Avec de l'huile d'olive ou de colza au lieu du beurre». Certains joueurs se nourriraient de manière flexitarienne. «Ils mangent en principe végétarien, mais s'accordent de temps en temps un bon morceau de viande ou de poisson». Et qu'en est-il de l'alimentation végétalienne? Du point de vue d'Emil Bolli, c'est pratiquement impossible pour un sportif de haut niveau. «Surtout à cause de la vitamine B12».

Une mousse au chocolat en guise d'adieu

Emil Bolli va se retirer au terme de l'Euro. Samedi pourrait être son dernier jour de travail pour l'ASF. Un peu de nostalgie flotte dans l'air. «C'est l'usure du temps. J'ai encore du plaisir et j'aurais pu continuer». Mais c'était aussi son souhait d'arrêter à 70 ans. Emil Bolli a quatre petits-enfants, possède un appartement à Davos et au Tessin. Il veut maintenant «voyager et profiter de la vie» avec sa femme. Son dernier souhait pour la Nati? «J'espère qu'elle se présentera unie sur le terrain et qu'elle livrera une bonne performance». Et que la Suisse gagne ou non contre l'Italie samedi, elle est assurée de recevoir une mousse au chocolat d'Emil Bolli. «Si nous gagnons, ce sera une récompense pour les joueurs. Si nous perdons, comme un petit réconfort».