«La Suisse peut dire qu'elle a été la meilleure équipe»

La Suisse a été éliminée de cet Euro 2024 par l'Angleterre.

Blick Sport

Alors que dans toute la Suisse, on se réveille avec une gueule de bois de lendemain d'élimination, les Anglais, eux, ont sans doute fêté toute la nuit leur qualification pour les demi-finales de l'Euro. Surtout que celle-ci a été acquise dans la douleur, au terme d'une séance de tirs au but asphyxiante.

Au vu du niveau proposé par les Three Lions samedi soir, la presse anglaise est tout sauf dithyrambique avec ses protégés. Ce qu'elle retient surtout, c'est la qualification et pas grand-chose d'autres. Jamie Carragher, ancien international anglais, parle même dans «The Telegraph» d'une «Angleterre qui défie toute logique footballistique. Ce n'est pas normal de jouer aussi mal et de continuer de gagner», écrit l'ex-joueur de Liverpool.

Mais que dit la presse britannique concernant Granit Xhaka et Cie? «Les Suisses peuvent légitimement prétendre que, sur l'ensemble du match, ils ont peut-être été la meilleure équipe et qu'ils se sont procuré les meilleures occasions, peut-on lire dans un autre article du 'Telegraph'. Les Suisses ne sont pas une sinécure […], ont battu l'Italie, tenante du titre, en huitièmes de finale et ils ont toujours été difficiles à battre.» Dans le «Guardian», on est plutôt soulagés de la victoire britannique. Surtout après la première mi-temps, durant laquelle les Anglais «avait réussi à neutraliser la Suisse, la nation la plus neutre jamais conçue».

Le «Guardian» résume bien la rencontre et le calme suisse durant la majeure partie de celle-ci: «Le seul moment où l'Angleterre a semblé maîtriser la situation contre la Suisse a peut-être été celui des tirs au but.» Le journal parle également de la victoire des supporters suisses dans les gradins, qui ont fait bien plus de bruit que les Anglais. Du côté de «The Independent», le quotidien parle d'une équipe de Suisse qui était «le test le plus difficile qui a failli prendre au piège l'Angleterre». Le soulagement est donc de taille outre-manche après la qualification face à une vaillante équipe de Suisse.