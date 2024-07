La victoire des Anglais a interrompu le match de Djokovic à Wimbledon

Djokovic s'est finalement imposé à Wimbledon.

Novak Djokovic va mieux. Après avoir perdu le premier set face à l'Australien Alexei Popyrin (4-6), le Serbe est en train de filer vers la victoire dans cette deuxième manche. Il mène 4 jeux à 1 et son adversaire est sur le point de servir. Sauf que là, une immense clameur descend des tribunes du Centre Court de Wimbledon.

En effet, la plupart des spectateurs étaient depuis quelques minutes plus attentifs à un autre gazon: celui du stade de Düsseldorf, où Anglais et Suisses s'affrontaient dans une séance de tirs au but pour accéder aux demi-finales. Le public de Wimbledon était donc rivé sur son téléphone, tendu.

Et la libération pour les Anglais est venue alors qu'Alexei Popyrin allait servir à 30-30 dans ce jeu. «Je crois que les joueurs savent ce qu'il vient de se passer», dit le commentateur. C'est-à-dire que Trent Alexander-Arnold venait de réussir le cinquième penalty anglais, qui envoyait les Three Lions en demi-finales et éliminait la Suisse.

Joueur, Novak Djokovic a mimé un coup de pied dans un ballon, de quoi faire sourire le public. Et après quelques secondes d'interruption, le match a pu reprendre et le Serbe filer vers la victoire en quarts sets.