Le retour des joueurs suisses à Zurich en images

Rentrés en Suisse dans l'après-midi, les joueurs de l'équipe de Suisse ont été accueillis à Zurich par plusieurs milliers de supporters. L'occasion pour Granit Xhaka et ses coéquipiers de goûter à un bain de foule bien mérité et pour les fans de fêter leurs héros.

1/10 Le bus de l'équipe de Suisse est arrivé sur place peu avant 17h.

Blick Sport

L'Euro s'est terminé de manière cruelle pour l'équipe de Suisse, mais celle-ci aura tout de même pu soulever un trophée: celui du succès populaire. En effet, après un automne compliqué et de nombreuses critiques lancées à l'égard de Murat Yakin et de certains éléments du groupe, l'entourage élargi de la Nati, supporters compris, n'a fait qu'un seul homme cet été en Allemagne.

Après chaque rencontre, sur place comme en Suisse, l'euphorie est effectivement montée grâce aux performances plus que convaincantes de Granit Xhaka et de ses coéquipiers. La déception était ainsi d'autant plus grande ce dimanche matin, après l'élimination aux tirs au but concédée face à une Angleterre prenable samedi soir. Mais c'est bien un sentiment de fierté qui doit prédominer.

Plusieurs milliers de fans présents

Quelques minutes après le coup de sifflet final à Düsseldorf, le service communication de l'équipe de Suisse donnait déjà le programme de la suite des événements. Les supporters étaient ainsi conviés à se rassembler à Zurich, à 17h, à l'Europaplatz de Zurich pour y accueillir leurs héros lors d'une «fête de bienvenue à la maison». «Venez nombreux», demandait-on dans les rangs de l'ASF.

Et on peut dire que la requête a été entendue puisque ce sont plusieurs milliers de supporters suisses qui se sont amassés à côté de la gare zurichoise pour y passer un magnifique moment de communion avec leurs héros, présents sur une scène montée pour l'occasion. L'opportunité de leur remonter le moral s'il le fallait et, aussi, de sceller l'acte d'une entente retrouvée.