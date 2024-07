Les Anglais s'insurgent: «Il n'y a jamais penalty!»

Grâce à un penalty, l'Angleterre peut corriger son mauvais départ en demi-finale de l'Euro contre les Pays-Bas. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec l'intervention de la VAR en faveur des Three Lions.

1/7 Un moment douloureux pour Kane, mais justifie-t-il une intervention de la VAR?

Andrea Cattani

L'Angleterre méritait-elle réellement d'obtenir un penalty face aux Pays-Bas à la 15e minute de jeu?

Après un tir raté du capitaine anglais Harry Kane, le ralenti révèle une faute de Denzel Dumfries qui n'a pas été sanctionnée dans un premier temps. Le défenseur néerlandais touche l'attaquant anglais au pied après son tir, la semelle en avant. Douloureux, certes. Mais est-ce vraiment une faute? Et s'agit-il aussi d'une erreur manifeste de l'arbitre Felix Zwayer, qui doit être corrigée par la VAR?

«Il faut un 'contact imprudent'»

Pour le commentateur de la RTS, Philippe Von Burg, l'affaire est claire lors de la retransmission en direct: «Pour moi, d'après les ralentis, il n'y pas de faute de Dumfries». Présent à ses côtés aux commentaires, Léonard Thurre, ancien attaquant passé notamment par Lausanne et Servette, voit la chose autrement. «Kane doit bloquer son geste, car le pied adverse vient en opposition. Pour moi, il y a débat. J'ai tendance à défendre l'attaquant qui ne peut pas aller au bout de son geste. Ça peut se siffler»

Urs Meier, expert en arbitrage pour le Blick, est du même avis. «En fait, l'arbitre devrait le voir d'emblée sur le terrain. La VAR doit donc intervenir après coup, à juste titre. Le penalty est la bonne décision dans cette situation.»

Un expert anglais parle d'une honte

Une unanimité totale donc? Pas du tout! C'est justement en Angleterre que l'on ne comprend absolument pas la décision. Lors de l'analyse à la pause sur la chaîne anglaise itv, l'ancien international Gary Neville (49 ans, 85 matches pour les Three Lions) s'est littéralement emporté: «En tant qu'ancien défenseur, je trouve ce penalty honteux. Il (Denzel Dumfries) a juste essayé de bloquer le tir. C'est loin d'être un penalty».

Le deuxième ex-défenseur de l'équipe nationale au service de la chaîne de télévision, Lee Dixon (60 ans, 22 matches), est du même avis: «Je ne pense pas que ce soit un penalty. Mais je m'en fiche aussi». Bien sûr, car peu après, grâce au penalty, le score est à nouveau de 1 à 1. Et une bonne heure et demie plus tard, l'Angleterre assure sa place en finale de l'Euro contre l'Espagne.

