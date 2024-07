Ce joueur de l'Espagne est plus âgé que le père de Lamine Yamal

1/5 Dani Olmo parle parfaitement le croate.

Duel de fléchettes

7-6. Tel est le résultat final du duel de fléchettes qui a mis aux prises les joueurs des Three Lions et les représentants de la presse anglaise. Avant chaque conférence de presse au camp de base de Blankenhain, un journaliste a affronté un joueur. Les représentants de la presse ont ainsi laissé filer une avance de 3-0. Lors du dernier duel, c'est Declan Rice qui a remporté la victoire finale pour les footballeurs en marquant 60 points avec ses trois flèches. Malheureux lors du dernier Euro, les «Three Lions» conservent néanmoins leur titre au concours de fléchettes: ils avaient déjà remporté leur duel lors de la Coupe du monde 2018, de l'Euro 2021 et de la Coupe du monde 2022.

21 ans de différence d'âge

A 38 ans, la légende de la Roja Jesus Navas n'a pas seulement 21 ans de plus que son coéquipier en sélection espagnole Lamine Yamal, qui a fêté son 17e anniversaire samedi. Selon le journal espagnol AS, il a également six ans de plus que le père de Yamal, Mounir Nasraoui, 32 ans. Toutefois, l'âge du Marocain ne semble pas être totalement clair, puisque d'autres médias évoquent un âge de 34 ans. Cela fait toujours moins que Navas.

Dani Olmo, le Croate

Avec ses trois buts, Dani Olmo est l'une des grandes figures espagnoles de cet Euro. Pourtant, le joueur offensif a failli jouer pour la Croatie. Entre 2014 et 2020, Olmo a joué pour le Dinamo Zagreb. Il parle d'ailleurs parfaitement le croate. Mais malgré les efforts du sélectionneur des Vatreni Zlatko Dalić, sa naturalisation n'a pas abouti.

Première bière?

Le milieu de terrain anglais Declan Rice a annoncé qu'il boirait une bière pour la première fois de sa vie s'il remportait le titre. Il y a trois ans déjà, le joueur professionnel d'Arsenal avait fait cette promesse contre l'Italie, mais n'avait pas pu la tenir en raison de la défaite des siens en finale. «Je vais probablement devoir me boucher le nez parce que je n'aime pas le goût», a-t-il expliqué.

Gardiens à Arsenal

Le numéro 2 espagnol David Raya et le numéro 2 anglais Aaron Ramsdale ont un point commun: ils jouent tous les deux à Arsenal. Fait intéressant: Raya a remplacé Ramsdale au poste de numéro 1 après seulement quatre matches avec les Gunners cette saison. Mais contrairement à Ramsdale, Raya a déjà été utilisé lors de cet Euro: lors du dernier match de poule de l'Espagne contre l'Albanie (victoire de la Roja 1-0).

Southgate contre Navas

L'entraîneur anglais Gareth Southgate (53 ans) et l'arrière droit espagnol Navas se sont déjà rencontrés une fois en finale européenne. En 2006, Séville et Middlesbrough avaient croisé le fer pour tenter de conquérir la Coupe UEFA, ancêtre de l'Europa League. Les Anglais, qui avaient sorti le FC Bâle en quart de finale, s'étaient alors inclinés 4-0.

Coéquipiers en club

La finale donnera lieu à quelques duels entre coéquipiers de club de Premier League. En effet, Rodri (Espagne) John Stones, Kyle Walker et Phil Foden (tous anglais) jouent ensemble à Manchester City. Marc Cucurella (Espagne), Conor Gallagher et Cole Palmer (tous deux anglais) défendent les couleurs de Chelsea. Enfin, Raya (Espagne) et Ramsdale, Rice et Bukayo Saka (tous anglais) évoluent tous à Arsenal.

Sept victoires espagnoles?

L'Espagne pourrait être la première équipe à devenir championne d'Europe avec sept victoires (après 90 ou 120 minutes). La France est la dernière équipe à avoir fait le plein de victoires lors d'un Euro. C'était en 1984, lorsque le pays avait accueilli les championnats d'Europe, Mais Michel Platini et ses coéquipiers n'avaient alors dû disputer que cinq matches avant de remporter le titre.

Remake de la finale féminine

Une finale Angleterre-Espagne a déjà eu lieu il y a un an, lors de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. A l'époque, la Roja s'étaient imposée 1-0 à Sydney grâce à un but d'Olga Carmona. La gardienne anglaise Mary Earps avait quant à elle arrêté un penalty. Alors qu'il s'agissait du premier titre pour les Espagnoles, les Anglaises avaient remporté chez elles la finale de l'Euro contre l'Allemagne un an plus tôt.

Une première finale à l'étranger

Le match de dimanche constituera la première participation des Three Lions à une finale en dehors de la Grande-Bretagne. En 1966, ils avaient remporté la finale de la Coupe du monde contre l'Allemagne à Wembley sur le score de 4-2, grâce à un but célèbre de Geoff Hurst. Et il y a trois ans, la finale de l'Euro s'était également tenue à Wembley avec une issue malheureuse pour les Anglais.

