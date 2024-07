Un ancien champion du monde dézingue Kylian Mbappé

Après la défaite des Bleus face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro, l'ex-international français Christophe Dugarry a tenu à régler ses comptes avec l'équipe de France et plus particulièrement avec Kylian Mbappé. Et il n'y va pas de main morte.

1/2 Kylian Mbappé a déçu pendant cet Euro.

Blick Sport

La déception est grande chez nos voisins français après l'élimination des Bleus en demi-finale contre l'Espagne (défaite 2-1). Christophe Dugarry – lui-même champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France – critique sévèrement la superstar Kylian Mbappé. «Tu as été zéro, à côté de la plaque», a peste l'homme de 52 ans sur la chaîne privée française M6.

«Il a quand même esquinté son image, c’est certain. Et son efficacité et son talent. Beaucoup de gens ont été déçus de ses prestations et de son comportement en tant que capitaine», poursuit l'ancien attaquant.

Dugarry réfute en enfin toutes les justifications et les excuses invoquées quant au niveau de Kylian Mbappé durant cet Euro: «En 2006, Zizou revient après deux ans d’absence, il est parti 15 jours à Merano se préparer, il n’a attendu personne. Je l’avais au téléphone, il m’a dit 'vous allez voir la compétition que je vais faire', il était affûté comme jamais.»