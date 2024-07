L'UEFA tire (déjà) un bilan positif pour cet Euro

Ce dimanche, l'Espagne va jouer la finale de l'Euro.

ATS Agence télégraphique suisse

«L'organisation a été très très bonne. Les matches ont été bons, et il y a eu peu de surprises», a résumé Martin Kallen à Munich lors d'une réception en honneur des bénévoles.

A l'opposé, l'UEFA a déploré le fait que des personnes entrent sur la pelouse pendant les rencontres pour faire des selfies ou honorer des paris. «C'est très embêtant», a dit le dirigeant. «On devrait pouvoir jouer un match sans ce genre d'incidents. Mais on a appris à faire avec et pris des mesures pour les limiter», a-t-il ajouté.

Autre point parfois négatif, les difficultés avec les transports et les Deutsche Bahn. L'UEFA était consciente depuis longtemps qu'il y avait des problèmes avec les chemins de fer allemands. «Mais on a aussi vu qu'il y avait beaucoup de trains. L'offre est très grande et variée.» Pour sa part, Martin Kallen a pris le train tous les jours. Mais il a veillé à arriver au moins trois heures avant à destination. Cette prudence a payé.