1/6 Le patron du tournoi Martin Kallen lors de la cérémonie d'hommage aux bénévoles de l'Euro 2024 dans le Unterer Hofgarten à Munich, jeudi.

Alain Kunz

L'Euro se termine dimanche avec la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Blick fait le bilan avec le boss du tournoi, Martin Kallen.

Après chaque édition des Jeux Olympiques, les organisateurs disent que c'étaient les meilleurs de tous les temps. Vous aussi avec cet Euro?

(Rires) C'était un très bon championnat d'Europe, qui a apporté beaucoup de joie. Beaucoup d'invités sont venus en Allemagne depuis l'étranger, ils ont passé un bon moment dans un climat apaisé. le football était plutôt bon avec une ou deux surprises. Au final, c'est une réussite!

Etait-ce un véritable conte d'été comme en 2006?

Cela n'aurait été le cas que si l'Allemagne avait été championne d'Europe. Mais tout de même, cet Euro a été une bonne carte de visite pour le pays, avec une équipe qui a proposé un bon football.

Les supporters allemands n'ont pas donné une bonne carte de visite en sifflant l'Espagnol Marc Cucurella en demi-finale. Tout simplement parce que celui-ci a commis une faute de main non sanctionnée...

C'était inutile. Il faut être bon perdant.

Examinons quelques autres points de manière plus approfondie: Lors de certains matches, la circulation a été totalement bloquée. Que ce soit sur la route ou sur le rail. C'était le cas à Gelsenkirchen pour Angleterre - Serbie.

Ce match ne s'est pas déroulé comme il aurait dû. Mais c'était moins dramatique que ce que certaines personnes ont dit. J'y étais aussi. Des supporters ont tiré le frein d'urgence et se sont baladés sur les voies.

A Berlin, il y avait des files d'attente interminables devant les stands de nourriture et les toilettes.

Les problèmes de toilettes ne se sont posés qu'à Berlin, car il y a trop peu de toilettes par rapport au nombre de spectateurs.

Le thème de la durabilité, qui était inscrit parmi les grands objectifs de cet Euro: Ni les centres de médias climatisés, ni les vols de 132 kilomètres comme l'ont fait les Turcs n'ont été dans ce ce sens...

C'est vrai. Nous avons essayé de faire des efforts pour rendre cet Euro durable là où c'était possible. Donc surtout au niveau des déplacements. La plupart des supporters se sont déplacés en transports publics, en bus ou en voiture. Moins en avion. Et nous payons les émissions qui en résultent. C'est durable. Les équipes qui ont pris l'avion ont également compensé ces émissions. On ne peut pas interdire totalement à une équipe professionnelle de prendre l'avion.

D'accord, mais le vol des Turcs était inutile.

D'accord. Mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas tout imposer.

Les gobelets de bière consignés sont durables. Mais pas s'ils sont utilisés comme projectiles.

C'était de la bêtise... Mais il y a déjà un antidote. A savoir que les supporters n'ont pas le droit d'emporter les gobelets dans certains secteurs. C'est ce que nous avons fait en partie. Mais ensuite, ceux qui n'ont pas de gobelets jettent des pièces ou des briquets.

Point positif: il n'y a pratiquement pas eu de débordements. Cette perception extérieure est-elle exacte?

Absolument. C'était impressionnant de voir à quel point ces matches étaient pacifiques. Il y a eu l'une ou l'autre bagarre dans ou devant un bar. Mais les chiffres sont très bas. Les fans viennent pour célébrer l'événement et passer un bon moment. Ce serait super si cela pouvait continuer ainsi dans le football.

Même après la demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas, les vainqueurs et les vaincus ont défilé ensemble dans les rues de Dortmund. De manière pacifique. Même lorsqu'ils ont dû attendre longtemps dans des trains désespérément bondés, parfois enfermés...

Il y avait 100 000 Hollandais dans une ville relativement petite comme Dortmund. En Suisse, nous aurions dû fermer les gares. Comme à Bâle en 2008 après le quart de finale avec les Hollandais. Même avec une grande capacité, on ne peut pas faire partir autant de gens en un temps aussi court que deux heures. Car tout le monde veut monter dans les premiers trams et trains. J'y suis retourné à 1h du matin. Tout était calme. Dans les transports publics, il y avait souvent énormément de monde. Mais à l'heure de pointe, il faut s'y attendre.

Pour ce qui est du football, je pense qu'il n'y a aucune chance que des joueurs de haut niveau, qui ont jusqu'à soixante matches dans les jambes, ne soient pas surmenés et fatigués à la fin de la saison. Kylian Mbappé, Harry Kane, Kevin De Bruyne ...

Non, je ne vois pas d'autre solution viable. Car il n'y a pas d'autre date. Mais il y a aussi eu des joueurs qui ont réalisé de meilleures performances qu'espéré. Il faut savoir gérer cela. Le joueur lui-même. L'équipe et le staff doivent se réorganiser en conséquence.

Et l'UEFA y contribue largement, avec toujours plus de matches.

Il y a beaucoup de matches, c'est vrai. On demande beaucoup aux joueurs. Tout le monde ne peut pas être en pleine forme. Il faut l'accepter.

Il n'y a pas que les supporters qui ont été fair-play, les joueurs aussi. Il n'y a eu qu'un seul carton rouge direct en 50 matches. Plus deux autres rouges et deux expulsions pour des joueurs qui n'étaient pas sur le terrain. Cela ressemble à l'Euro le plus fair-play de tous les temps.

Je n'ai vu aucune faute extrêmement méchante dans aucun des matches que j'ai vus. Les joueurs se sont montrés très respectueux les uns envers les autres.

Soutenez-vous la sanction de deux matches contre le Turc Mehdi Demiral pour avoir fait le salut du loup?

Il existe un code de conduite que tout le monde connaît. Dès que cela devient politique, la commission de discipline intervient. Nous connaissons cela en Suisse avec l'aigle bicéphale. Tout le monde sait que cela sera sanctionné.

La pelouse du stade d'entraînement de la Suisse n'était pas à la hauteur. Et celle de Francfort n'était pas bonne jusqu'au dernier match.

Elle aurait pu être meilleure. Nous ne l'avons pas maîtrisé à 100%, je dois l'admettre.

Lors des matches de groupe, les équipes ont reçu 11 000 billets pour leurs propres supporters. Dans la phase à élimination directe, ils n'en avaient plus que 7000, alors que les équipes ne jouaient plus que dans de grands stades. Tout le monde ne l'a pas compris.

C'est très simple: en huitièmes et en quarts de finale, de nombreuses équipes n'ont pas eu besoin de plus de billets. On n'a que deux jours pour les vendre. Pour les supporters, il est souvent difficile de se déplacer spontanément. De nombreuses équipes n'ont pas utilisé la capacité de 7000 billets. La Suisse avait tout juste réussi à faire partir les siens en huitième de finale. Pour les Anglais, la demande a à peine dépassé le quota. Depuis des années, nous veillons à avoir un bon quota qui couvre tout.

Pour la première fois, les billets étaient entièrement électroniques. Cela a-t-il permis d'assécher le marché noir?

Cela l'a endigué. Mais ce n'est jamais totalement possible.

L'application de billetterie a fait ses preuves ?

Absolument! Si les gens avaient des problèmes techniques, les bénévoles étaient rapidement sur place.

L'heure du coup d'envoi à 21h n'est pas idéale.

Elle ne l'est pas, non. L'idéal serait un peu plus tôt. Même pour les familles avec enfants. Mais il faut tenir compte de tous les paramètres: les TV, le trafic du soir et autres. C'est l'heure de coup d'envoi la plus tardive possible. Nous n'avons pas encore trouvé de meilleure heure.

Car dans la plupart des grands pays, l'Euro est diffusé en clair. Et ils ont l'édition principale de leur journal télévisé à 20h.

C'est exactement ça.

Il y a eu beaucoup de gens pénétrant sur le terrain pour faire des selfies. Est-il vrai que l'on peut recevoir jusqu'à 300'000 francs pour des photos? Est-ce pourquoi ne montrez pas les images des gens qui courent sur le terrain?

Il y a aujourd'hui des organisations qui paient très cher pour ces selfies sur le terrain si leur marque est affichée. Si on diffusait ces images, ce serait encore plus.

C'est pourquoi le téléspectateur n'a pas le droit de voir ce qui se passe?

Il peut le regarder sur les médias sociaux.

Comment la Deutsche Bahn s'est-elle débrouillée?

La capacité est tout simplement trop petite. Ils sont toujours en retard sur les longues distances. J'ai effectué douze grands trajets. Cinq fois, le train était à l'heure. Il faut s'y adapter.

L'affiche finale vous plaît-elle?

Super! Même si j'aurais préféré voir l'Espagne ou l'Allemagne contre la Suisse...

Le pronostic ?

L'Espagne est la meilleure équipe et sera championne d'Europe!

Et l'Angleterre préférera certainement encore gagner sur son propre terrain dans quatre ans. Et vous serez encore là quand cet Euro britannique arrivera.

C'est mon objectif, oui.