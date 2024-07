Marc Cucurella répond aux supporters allemands

Marc Cucurella, la touffe la plus célèbre de l'Euro.

Blick Sport

Le défenseur de l'équipe nationale espagnole Marc Cucurella a répondu aux supporters allemands qui l'ont hué en demi-finale face à la France, à Munich mardi. «Certains supporters allemands ont gaspillé par leur comportement des billets qui auraient pu être attribués à des supporters qui auraient vraiment apprécié le match», a-t-il persiflé. Ces spectateurs huaient le défenseur espagnol à chaque fois qu'il touchait le ballon.

«C'est triste qu'ils viennent juste pour huer un seul joueur»

«En fait, je m’en fiche. Mais en même temps, c'est triste que certaines personnes viennent à ce match juste pour huer un seul joueur», a déclaré le défenseur de Chelsea à The Athletic. Les supporters allemands l'ont hué pour sa faute de main non signalée en quart de finale contre la Mannschaft, mais aussi ses paroles après le match. L'arbitre n'avait pas sifflé penalty et l'Allemagne avait perdu.

Pour Marc Cucurella, les «huées» ne sont pas nouvelles: «D'une certaine manière, je le sais déjà», déclare l'arrière gauche de 25 ans. «Quand je suis revenu à Brighton avec le maillot de Chelsea, de grands cris m'accompagnaient à chaque fois que je touchais le ballon. Je ne dirais pas que c'est une sensation insupportable, mais ça reste désagréable.» En 2020, Marc Cucurella est passé de Brighton & Hove Albion à Chelsea pour environ 65 millions d'euros.