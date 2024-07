Le peuple allemand n'a visiblement pas pardonné au défenseur espagnol pour sa main face à la Mannschaft.

Blick Sport

Coupable d'une faute de main évidente, mais non signalée par l'arbitre anglais Anthony Taylor lors du quart de finale entre l'Allemagne et l'Espagne, Marc Cucurella est devenu «persona non grata» sur le territoire! Le nom du latéral gauche espagnol a en effet été sifflé par une grande majorité du stade de Munich mardi soir, le peuple allemand ne lui pardonnant visiblement pas son geste, ni les déclarations qui ont suivi.

Dès l'annonce de sa titularisation, et l'apparition de sa photo sur les deux écrans géants du stade munichois, le nom de Marc Cucurella a été hué par des dizaines de milliers de spectatrices et spectateurs. Les Allemands allaient-ils s'en contenter? Non! A chaque touche de balle de l'Espagnol, des sifflets stridents et puissants sont descendus des tribunes de l'enceinte munichoise, où les Allemands étaient en immense majorité, les Français étant environ 5000 et les Espagnols 7000. Ceux-ci ont d'ailleurs scandé le nom de Marc Cucurella à plusieurs reprises, mais leurs encouragements ont été largement couverts par la colère du peuple allemand, encore bien audible quatre jours après les faits.