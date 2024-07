La femme d'Alvaro Morata s'en est prise à la presse espagnole.

Lundi, le journal El Confidencial a publié un article intitulé «Morata, un capitaine qui fait honte à l'Espagne et pas seulement pour son niveau médiocre à l'Euro» Un papier qui, comme beaucoup d'autres en Espagne, critique les performances d'Alvaro Morata. La veille, le joueur de l'Atlético de Madrid a exprimé son malêtre actuel dans les pages du quotidien «El Mundo» : «C'est probable que je quitte l'équipe nationale après le Championnat d'Europe. En Espagne, j’ai du mal à être heureux. On ne respecte rien ni personne.»

Mais dans la nuit de lundi à mardi, c'est cette fois Alice Campello, la femme d'Alvaro Morata, qui a souhaité dire ses quatre vérités. Chose qu'elle a faite dans une story instagram: «Je déteste faire la victime et encore plus faire des polémiques», avant d'enchaîner: «Est-ce normal? La seule chose que je vois d'un niveau médiocre, c'est d'être journaliste, d'avoir étudié pour cela et d'écrire un titre pareil quand l'Espagne est à un jour de jouer une demi-finale. Ça me sidère qu'au lieu d'encourager un joueur de votre équipe nationale, vous vous consacriez à essayer de le démolir... Comment pensez-vous qu'une personne puisse donner le maximum pour son pays quand elle sent qu'on ne croit pas en lui? Mais que cherche-t-on à obtenir avec ce titre?»

«Ces barbaries gratuites»

Le long message d'Alice Campello ne s'arrête pas là: «Générer encore plus de haine envers une personne? Félicitations!! Chacun peut avoir son opinion et chacun est libre de la partager. Personne ne plait à tout le monde, mais il y a des formes pour dire les choses. Encore plus quand tu es un journaliste avec autant de pouvoir pour conditionner les jeunes et leurs pensées. Est-ce qu'on veut vraiment cela? Il faut être une meilleure personne que cela et ne pas normaliser ce genre de choses, que ce soit concernant Alvaro ou n'importe quelle autre personne.»

Elle termine avec une deuxième story rappelant que les joueurs ont également un entourage: des parents, des épouses et des enfants qui lisent également «ces barbaries gratuites».