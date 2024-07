Marc Cucurella a-t-il commis une faute de main dans la surface lors du quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne (2-1)? La question est au centre des débats depuis vendredi dernier. Pour la première fois, le défenseur de la Roja a pris la parole sur le sujet.

Marc Cucurella: «Si l'Allemagne avait gagné, on n'en aurait pas parlé»

Le défenseur évoque sa main non sifflée

Marc Cucurella est revenu pour la première fois sur la scène litigieuse qui a émaillé le quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Allemagne (2-1), sans pour autant dévoiler sa propre opinion.

Blick Sport

Marc Cucurella est revenu pour la première fois sur la scène litigieuse qui a émaillé le quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Allemagne (2-1), sans pour autant dévoiler sa propre opinion. «Je suis joueur et je ne me mêle pas de ça. Je respecte ce que disent les arbitres», a expliqué l'arrière latéral espagnol deux jours après la victoire de la Roja en prolongation.

«Si les arbitres disent que ce n'est pas une main, alors je dis que ce n'est pas une main», a affirmé Marc Cucurella, qui s'est exprimé dimanche du camp de l'équipe espagnole, à Donaueschingen. «Je comprends qu'il s'agisse d'une action un peu douteuse» a-t-il concédé. «Mais je pense que si l'Allemagne avait gagné, on n'en aurait pas parlé.»

Le joueur de 25 ans, qui évolue à Chelsea, a également évoqué d'autres décisions litigieuses durant la partie. «Nous aurions pu nous plaindre qu'il n'ait pas exclu Toni Kroos», a-t-il déclaré, en faisant référence à plusieurs fautes commises par la star du milieu de terrain allemand en début de match et qui n'ont pas été sanctionnées par des cartons. «Au final, nous avons gagné, et c'est le plus important.»