Julian Nagelsmann: «Il existe 50 robots qui nous apportent le café, mais...»

Julian Nagelsmann tente de consoler Toni Kroos comme il le peut après la défaite face à l'Espagne ce vendredi à Stuttgart.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Julian Nagelsmann a commencé par féliciter l'équipe d'Espagne pour sa qualification pour la demi-finale de l'Euro. Le scénario, cruel pour les Allemands avec ce but de Mikel Merino à la 119e, a glacé tout le stade de Stuttgart, mais le sélectionneur allemand a dit toute sa fierté d'entraîner cette équipe à l'état d'esprit impeccable.

«Cela fait six semaines que nous sommes ensemble et je n'ai eu besoin à aucun moment de recadrer l'un ou l'autre joueur. C'est rare, je peux le dire. Chacun de ses joueurs connaît son rôle et l'accepte et je n'ai jamais eu à rappeler à l'un ou l'autre qu'il y avait quelque chose au dessus de lui et qu'il avait une responsabilité. C'est un groupe formidable», a expliqué Julian Nagelsmann, lequel avait fait des choix forts avant l'Euro, dont celui d'écarter Mats Hummels, justement dans cette optique de créer un groupe harmonieux.

Une entame de match nerveuse

Mais voilà, la Mannschaft est éliminée au stade des quarts de finale après un match intense et très disputé. «En première mi-temps, nous étions nerveux, nous avons commis trop de fautes. J'ai l'impression que les deux équipes avaient du respect l'une pour l'autre. Ensuite, après l'ouverture du score espagnole, nous avons bien réagi, nous étions mieux dans le jeu. A ce moment-là, nous étions la meilleure équipe et avons égalisé de manière méritée», a estimé le sélectionneur, à juste titre.

Les prolongations ont débouché sur le but de Mikel Merino à la 119e, mais une scène a particulièrement fait réagir le public allemand: la main de Marc Cucurella à la 106e. Les bras décollés du corps, le latéral gauche espagnol a clairement touché le ballon de la main, mais Anthony Taylor et la VAR ne sont pas intervenus.

Marc Cucurella a touché le ballon de la main

Sans vouloir donner l'impression de se plaindre, Julian Nagelsmann est revenu sur cet épisode. «Je ne me sens pas trahi ou volé. J'essaie de penser de manière plus globale», a-t-il commencé par dire. «Cela fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi la direction du tir n'a aucune importance dans l'évaluation d'un penalty ou non. On me parle d'intention. Cucurella n'avait pas l'intention de toucher le ballon avec la main, je le comprends. Mais je trouve que ce n'est pas le sujet. On devrait faire la différence entre un ballon qui part dans les tribunes et un qui part en direction du but. Ce serait homogène, uniforme. Or, le penalty que l'on nous a sifflés contre le Danemark était moins flagrant que ce soir... Le ballon de Jamal Musiala partait en direction du but. On doit pouvoir le voir et siffler penalty. S'il avait envoyé son tir dans les nuages ou au centre-ville de Stuttgart, pas de penalty, pas de problème. Il existe 50 robots qui nous apportent le café. L'intelligence artificielle doit pouvoir voir où arrive un centre ou un tir. Mais de nouveau, je ne parle pas que de cette situation, je parle pour d'autres tournois, pour l'avenir.»

Un hommage à Toni Kroos

Le sélectionneur a terminé sa conférence de presse par un hommage à Toni Kroos, «l'un des plus grands joueurs allemands de l'histoire». Et il a assuré que la personne qu'il était avait encore plus de valeur que tous les titres amassés. «Il y a ce que vous voyez sur le terrain et il y a tout le reste. L'homme Toni Kroos est quelqu'un d'exceptionnel. Encore ce soir, malgré la tristesse et son cas personnel, comme il a parlé à ses coéquipiers, c'est fantastique. Il a gagné six Champions League, mais l'homme qu'il est dans l'intimité, cela compte bien plus.»

