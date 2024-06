Kasper Hjulmand: «Ce n'est pas mon football»

1/5 Kasper Hjulmand s'est montré agacé en conférence de presse.

Après l'Italie, vaincue par la Suisse plus tôt samedi 2-0, c'est au tour du Danemark de devoir faire ses valises après son revers 2-0 face à l'Allemagne à Dortmund. Une partie que les Allemands ont dominée aux points, même si les Danois peuvent nourir des regrets. Et même une certaine frustration à en croire Kasper Hjulmand.

Si le sélectionneur reconnaît la supériorité allemande du début de match, il n'en reste pas moins frustré par quelques décisions prisent par Michael Oliver avec l'aide de la VAR. «Le match a été décidé par deux décisions de la VAR, regrette Kasper Hjulmand en conférence de presse d'après-match, tout en rappelant avec fierté que son équipe a su, par moment, tenir tête à son adversaire. On nous annule un but pour un centimètre. Cela n'a aucun sens, ce n'est pas comme ça qu'on devrait utiliser la VAR.»

«Règles ridicules concernant les mains»

Mais malheureusement pour le coach danois et son équipe, l'assistance vidéo est à nouveau intervenue quelques minutes plus tard. Pour l'Allemagne encore, contre son équipe donc, lorsque Michael Oliver, après être allé regarder les images, a sifflé un penalty suite à une faute de main de Joachim Anderson, signalé hors-jeu sur la séquence précédente. «J'en ai marre des règles ridicules sur les mains, tonne Kasper Hjulmand. C'était une position normale, il bouge et il saute. Il est touché par un centre parti à un mètre seulement.»

Une décision d'autant plus frustrante pour les Danois qu'ils étaient bien revenus des vestiaires, contrairement à des Allemands qui ne montaient à l'abordage que pour la première fois du second acte à ce moment-là. «Mener un à zéro aurait tout changé», estime le sélectionneur des Danevang.

Julian Nagelsmann d'accord avec les décisions de la VAR

Souhaite-t-il donc que cette technologie soit supprimée, comme certains clubs anglais l'ont ouvertement demandé il y a quelques semaines? «Non, je l'ai toujours appréciée. La technologie peut faire du bien pour ce sport. Mais pour moi, quand la décision est bonne, cela doit se voir depuis la lune et pas se jouer à un centimètre. Quand cela se joue là-dessus, c'est discutable. Les décisions doivent aussi être prises plus rapidement, il doit y avoir un moyen d'améliorer cela. Je pense que la VAR est globalement une bonne idée, mais parfois, j'en doute», répond-il après avoir tout de même tenu à féliciter son vis-à-vis. «Ils ont une super équipe et Julian fait un super travail. Je leur souhaite bonne chance pour la suite. Mais encore une fois, ce n'est pas mon football.»

Justement, que pense le sélectionneur allemand de ces histoires, pour ne pas dire polémiques, concernant l'arbitrage et la VAR? «Le hors-jeu s'est joué à peu de chose, mais c'était juste, c'est un cas factuel», relève Julian Nagelsmann tout en estimant avoir vu le meilleur visage de son équipe lors des 20 premières minutes du match et que le but de Nico Schlotterbeck à la 4e minute de jeu aurait dû compter. «Concernant la main, je comprends la frustration des Danois, mais c'est la règle. Je serais aussi énervé, il faut toutefois l'accepter. La VAR permet d'avoir des décisions plus correctes, je sais que c'est plus facile de le dire maintenant dans ma position.»

