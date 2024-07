«Celui qui s'imposera sera champion d'Europe»

A Schalke 04 dans le championnat allemand, à Séville puis à Barcelone, il est devenu une star mondiale. Ivan Rakitic connaît donc l'Allemagne et l'Espagne sur le bout des doigts et présente donc les équipes. Mais il ne se risque à aucun pronostic.

1/5 Toni Kroos donne le rythme à l'Allemagne, mais il y a des dissensions dans les rangs arrière...

Alain Kunz

«Si nous battons l'Espagne, nous remporterons le titre!» titre en gros le «Bild» du 2 juillet. Le directeur sportif Mathias Brügelmann est convaincu que le nouveau détenteur du titre sera celui qui remportera le duel demain. Ivan Rakitic, qui a quitté le FC Bâle pour Schalke 04, avant de mûrir à Séville et à Barcelone pour devenir une star mondiale, est du même avis: «Que les Allemands pensent ainsi, c'est l'image qu'une grande nation de football a d'elle-même. Mais c'est vrai: Ce duel est une finale anticipée. Il est donc légitime de dire que le champion d'Europe sera celui qui brillera ici.»

La relation entre Nagelsmann et les joueurs est bonne

Examinons d'un peu plus près les deux équipes de pointe avec Rakitic. En commençant par l'Allemagne. «Là, j'ai des sentiments mitigés. Jusqu'à présent, il y a eu de tout, de super top à ... euhh. La pression est énorme, on le sent. Le potentiel est là, sans aucun doute. Le mélange entre les jeunes et les anciens est bon aussi. Mais les grands matches ne font que commencer. Et là, l'Allemagne doit d'abord faire ses preuves.»

L'entraîneur de la Mannschaft vit une situation complètement nouvelle pour lui. «Bien sûr. Mais quand on sait qu'à ses côtés se trouvent des joueurs qui ont plus de cent matches en équipe nationale, ce n'est pas très déterminant. Julian Nagelsmann a, en premier lieu, Toni Kroos, mais aussi Neuer, Müller, Kimmich. La relation entre le coach et les joueurs est très différente de celle d'il y a quinze ans. Mes collègues en Allemagne me disent que celle de Nagelsmann avec ses protégés est bonne.» Une des raisons des résultats positifs obtenus jusqu'à présent.

Des finalistes de la Ligue des champions sur le banc de touche

Les joueurs qui organisent, distillent des passes sont plus importants que jamais dans une équipe. Ils sont même indispensables. Et tous celles qui ont bien joué jusqu'à présent disposent de tels joueurs. «Dans l'équipe suisse, c'est Granit Xhaka. Chez la Croatie, même si l'équipe est restée bloquée lors des matches de groupe, Luka Modric. Chez l'Allemagne, justement Kroos.» Et chez les Espagnols? «Clairement Rodri». Il s'agit donc aussi d'un duel Rodri contre Kroos. Nous y reviendrons plus tard.

Selon Rakitic, l'Allemagne n'a pas seulement de grandes qualités offensives, elle dispose aussi d'un banc de pointe. «Il manque Tah - Schlotterbeck, un finaliste de la Ligue des champions, arrive. Nagelsmann change l'attaque. Et Füllkrug, un autre finaliste de la Ligue des champions, marque deux buts en tant que joker.»

L'Espagne est devenue plus dynamique, plus rapide

Switch sur l'Espagne. Ce pays est très proche de Rakitic. Jusqu'à fin 2023, il y jouait encore, à Séville. C'est aussi dans la métropole andalouse qu'il a sa maison. «L'Espagne est évidemment très excitante avec cette nouvelle génération. Il y a un dynamisme extrême. La manière dont les Ibères jouent a complètement changé par rapport à la génération dorée et ses trois grands titres. Si à l'époque l'accent était totalement mis sur la possession de balle et le tiki-taka, le jeu est devenu plus vertical.»

Le mérite en revient à l'entraîneur Luis de la Fuente. «Il a joué à Séville, je le connais bien», ajoute Rakitic. «Il représente ce football dynamique à la Nico Williams et Lamine Yamal! Ce qui est important pour lui, c'est un bon travail défensif – et ensuite le chemin rapide vers le but adverse. De plus, il est soucieux des détails. Il est très apprécié dans l'équipe et, par conséquent, dans le pays.»

Rodri est la figure clé absolue

Deuxième personnage clé: Rodri! Selon lui, l'homme de Manchester City est le centre de l'équipe. «C'est le chef. Avant Carvajal et Morata. C'est lui qui tient les rênes. Sur et en dehors du terrain.»

Et maintenant? Quel est son favori? «L'Espagne a un soupçon de qualité en plus. L'Allemagne joue à domicile. Impossible à prédire.»